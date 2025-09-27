Bolja zdravstvena zaštita za seosko stanovništvo

U naseljenom mestu Kruščica sprovedeni su preventivni pregledi lekara opšte medicine, laboratorija, EKG i merenje krvnog pritiska

Dom zdravlja „Bela Crkva“ otpočeo je sa realizacijom Pilot projekta unapređenja dostupnosti preventivnih zdravstvenih usluga u seoskim sredinama, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u iznosu od 28,9 miliona dinara, prenosi BCinfo.

U naseljenom mestu Kruščica sprovedeni su preventivni pregledi lekara opšte medicine, laboratorija, EKG i merenje krvnog pritiska, a meštani Kruščice istakli su značaj ovih pregleda u smislu uštede i vremena i kućnog budžeta.

Trećeg vikenda u mesecu planirani su Specijalistički pregledi specijaliste ORL i oftamologa, a četvrtog vikenda u mesecu – Ultrazvučni pregledi abdomena i štitne žlezde, koje rade rade radiolozi, specijalisti i lekari opšte medicine.

U selima koje pokriva Dom zdravlja „Bela Crkva“ će tokom prve godine realizacije projekta biti organizovane i kućne posete fizioterapeuta za kućnu rehabilitaciju, obilazak pacijenata od stane patronažne sestre po nalogu lekara i u identifikaciji samačkih staračkih domaćinstava radi lekarskog pregleda.

Ovaj projekat ima za cilj obezbeđenje dostupnosti zdravstvene zaštite u seoskim sredinama, u kojima postoji nedostatak lekara opšte medicine, gde je starosna struktura lekara nepovoljna, nema specijalističkih usluga, nema usluga zaštite mentalnog zdravlja i nema apotekarskih jedinica.

