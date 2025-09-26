Dnevni horoskop za 26. septembar: Evo ko treba da smiri strasti, a ko iskušava partnera

Ovan

Posao: Vrlo kvalitetna završnica radne sedmice je pred Ovnovima, posebno ukoliko budu sklopili neku novu poslovnu saradnju i to neočekivano.

Ljubav: Nije isključen iznenadni susret ili poziv za druženje sa novom simpatičnom osobom. Ova osoba bi mogla da ostavi vrlo jak utisak na vas.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Bik

Posao: Solidan dan je pred Bikovima. Moguća je nova ponuda za posao ili prilika da radite nešto drugačije, novi poslovni projekat koji bi vam mogao poboljšati finansijsku situaciju.

Ljubav: Ukoliko želite da sebi priuštite osećaj zadovoljstva, budite popustljiviji nego inače prema dragoj osobi.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Blizanci

Posao: Odličan dan je započinjanje nekih novih projekata ili saradnje, posebno za one pripadnike koji poslovno su vezani za inostranstvo. Neke prilike vam se mogu otvoriti potpuno neočekivano.

Ljubav: Prolazni flert, novo poznanstvo, moglo bi da vam dodatno popravi raspoloženje tokom ovog dana.

Zdravlje: Moguće kardiovaskularne tegobe.

Rak

Posao: Ponovo se mogu otvoriti neke poslovne priče, ponovo se mogu aktivirati dogovori i saradnje koje su bile u zastoju.

Ljubav: Imate priliku da dragoj osobi pokažete svoja iskrena i najfinija osećanja i iskupite se za neke sitne propuste koje ste možda nesvesno napravili prethodnih dana.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Lav

Posao: Odličan dan je pred Lavovima. Moguće je da danas dobijete konkretan predlog za saradnju sa strancima ili inostranstvom, pa budite spremni za razgovore na tu temu.

Ljubav: Ukoliko planirate da stavite tačku i promenite model dosadašnjeg ponašanja u sferi ljubavi, sada je pravi moment da to uspešno i uradite.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Devica

Posao: Očekuje vas više nego zadovoljavajuća završnica ove radne sedmice. Bitno je da ne odustajte od svojih namera ma koliko vam bilo izazovno.

Ljubav: Ako ste željni akcije na ljubavnom planu hrabro napred, više okolnosti trebalo bi da vam danas ide na ruku posebno kada su nova poznanstva u pitanju.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vaga

Posao: Postoji mogućnost uvođenja novih tehnoloških rešenja u postojeće poslovne procese i biće vam neophodna saradnja sa novim saradnicima, ali to vama neće predstavljati problem.

Ljubav: Slobodne Vage, mogućnosti za nova poznanstva idu preko segmenta posla i društvenih mreža. Nije isključeno da zaluta i po neko iz prošlosti, ali je savet da to zaobiđete.

Zdravlje: Pričuvajte se infekcija.

Škorpija

Posao: Bez problema će Škorpije uspeti da savladaju sve poslovne prepreke tokom ovog poslednjeg radnog dana u sedmici. Oprezni budite sa finansijama, neka pogrešna ulaganja u prethodnom periodu mogu sada da vam naprave veći zastoj.

Ljubav: Sve vaše aktivnosti danas bi valjalo da budu usmerene ka dragoj osobi, ali bez preteranih očekivanja i forsiranja krupnih odluka.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Strelac

Posao: Iako vas očekuje veliki psihofizički napor i veliko trošenje energije kraj sedmice vam donosi izvanredne poslovne rezultate.

Ljubav: Pokušajte da nezadovoljstvo druge strane ublažite otvorenim razgovorom i pozitivnim razmišljanjima.

Zdravlje: Mogući problemi sa kičmom.

Jarac

Posao: Zadovoljstvo uspešno završenim profesionalnim obavezama, donosi vam dobru osnovu da lagano radite na novim planovima. Moguće je da vas očekuje neki novi projekat, ponuda.

Ljubav: Sasvim korektan dan je pred vama da bar neko prijatno iznenađenje ili sitni znak pažnje poklonite osobi za koju ste veoma zainteresovani. Postoji velika mogućnost za otpočinjanje stabilne ljubavne priče.

Zdravlje: Budite fizički aktivniji, više se krećite.

Vodolija

Posao: Vrlo dobar i uspešan radni dan je pred Vodolijama. Sva komunikacija biće uglavnom na vama, a možete da očekujete i pomoć nekog od autoriteta. Povoljan je dan za sve vrste finansijskih transakcija.

Ljubav: Uz malo više truda i pre svega posvećenosti imate sasvim solidne šanse danas budete veoma zadovoljni.

Zdravlje: Odlično.

Ribe

Posao: Uz dosta mentalnog napora pre svega uspećete danas da se izborite sa svim izazovima na profesionalnom putu. Ono što nije preporučljivo je ulazak u bilo kakve finansijske rizike.

Ljubav: Dosta novih osoba cirkuliše u vašem okruženju, ima tu naznaka i konkretnijim pričama.

Zdravlje: Jačajte imunitet.

(Astroputnik)