Za normalnu Srbiju: Građani Južnog Banata ujedinjeni 28. septembra protiv blokada!

12:00

26.09.2025

Građani Pančeva,Starčeva, Kovačice, Kovina, Plandišta, Bele Crkve, Vršca, Alibunara i Opova, 28. septembra, od 17 časova, zajedno sa narodom u 200 mesta širom Srbije, okupiće se i ustati za normalnu i pristojnu Srbiju, za mir, za rad, za napredak, za dalji razvoj i prosperitet svoje jedine otadžbine, suverene Srbije. Biće to prijateljska, mirna, porodična okupljanja na kojima se očekuje više od 200 hiljada ljudi. Tokom skupova neće biti blokirana niti jedna saobraćajnica, niti će ikom biti uskraćeno pravo na slobodno kretanje i normalan život.

PANČEVO: Trg mučenika kod Doma Vojske

STARČEVO: Trg Neolita

OPOVO: Centar

PLANDIŠTE: Vojvode Putnika 38, ispred zgrade opštine

ALIBUNAR: Plato ispred Doma kulture

BELA CRKVA: Miletićeva 2, ispred zgrade opštine

KOVAČICA: Trg ispred opštine

KOVIN: Trg ispred Doma kulture

VRŠAC: Trg Svetog Teodora Vršačkog

(Pančevac)

