PROJEKAT „ZAJEDNO I BEZBEDNO I KROZ DETINJSTVO”: Sistemska podrška školama i učenicima

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predstavilo publikaciju „Zajedno i bezbedno i kroz detinjstvo”, u okviru istoimenog projekta koji već tri godine zajednički realizuju MUP i Ministarstvo prosvete s ciljem unapređenja bezbednosti dece u školama. Na Kriminalističko-policijskom univerzitetu prisutnima se obratila šefica kabineta Slađana Nikolić, istakavši da se projekat uspešno sprovodi u svim osnovnim školama u Srbiji. Ona je naglasila da će Ministarstvo prosvete nastaviti da ulaže u unapređivanje sistema zaštite dece od nasilja, kao i u osnaživanje zaposlenih u obrazovanju kako bi se jačala preventivna uloga škole i podsticalo vaspitno delovanje. Kako je rekla, u Ministarstvu prosvete su ponosni na postignute rezultate, ali da je neophodno da se nastavi ovaj važan zajednički program. U narednom periodu biće realizovane aktivnosti u svim osnovnim školama kako bi se stvorilo bezbedno i podsticajno okruženje – ne samo u školama već i u celokupnoj zajednici, istakla je Slađana Nikolić. Zahvalila je MUP-u na podršci i dugogodišnjoj saradnji, kao i svim nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima i partnerima: povereniku za zaštitu ravnopravnosti, Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu, Misiji OEBS u Srbiji, Agenciji za bezbednost saobraćaja, Mreži žena u policiji, Udruženju „Karitas Srbije“ i drugima.

Zajedničkim snagama

Tokom trajanja ovog programa učenici su imali priliku da unaprede znanja i veštine o svim oblicima nasilja i diskriminacije, da nauče kako da ih prepoznaju, konstruktivno reaguju i adekvatno postupaju u rizičnim situacijama. Takođe, sticali su znanja o bezbednom ponašanju u saobraćaju i u vanrednim okolnostima. U aktivnostima je učestvovalo 446.000 učenika od prvog do osmog razreda, 1.679 policijskih službenika, 47 studenata Kriminalističko-policijskog univerziteta i 25.000 zaposlenih u školama. Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uručio je zahvalnicu Ministarstvu prosvete i poručio da je bezbednost dece i učenika u samom vrhu prioriteta MUP-a. On je istakao da je policija uvek na usluzi školama radi stvaranja bezbedne sredine i pozitivne školske klime. Podsetio je da školski policajci redovno borave u blizini škola tokom početka i završetka nastave, smena i velikog odmora kako bi na vreme uočili i otklonili sve što ugrožava učenike ili ometa nastavni proces.

Jačanje svesti

Projekat „Zajedno i bezbedno i kroz detinjstvo” predstavlja jednu od najznačajnijih inicijativa u oblasti zaštite dece u Srbiji. On je osmišljen kao sistemska podrška školama i učenicima, a realizuje se u partnerstvu Ministarstva prosvete i Ministarstva unutrašnjih poslova, uz saradnju brojnih institucija i organizacija. Osnovni cilj projekta jeste unapređivanje bezbednosti dece u školskom okruženju, ali i šire – u zajednici. Pored zaštite od vršnjačkog, porodičnog i digitalnog nasilja, projekat je usmeren i na jačanje kompetencija učenika za prepoznavanje rizičnih situacija, konstruktivno reagovanje i usvajanje navika bezbednog ponašanja. Posebna pažnja posvećena je temama poput sprečavanja diskriminacije, bezbednosti u saobraćaju i postupanja u vanrednim okolnostima. Značaj projekta ogleda se u njegovoj preventivnoj ulozi. Umesto da se reaguje tek nakon što do problema dođe, u okviru programa sistematski se grade svest i znanje čime se nasilje sprečava i na vreme prepoznaje. Projekat takođe pokazuje koliko je važna saradnja obrazovnog i bezbednosnog sistema, jer bezbednost dece nije samo školska, već i društvena odgovornost. Važan segment odnosi se i na osnaživanje nastavnika i stručnih saradnika kako bi mogli da realizuju preventivne aktivnosti i daju doprinos stvaranju pozitivne školske klime. Na taj način škola nije samo mesto za učenje.

Pančevac/Z.St