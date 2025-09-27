Pokrajinsko priznanje „Đorđe Natošević”: Konkurs je otvoren do kraja oktobra

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice objavio je javni poziv za dodelu prestižnog pokrajinskog priznanja „Đorđe Natošević”, koje se tradicionalno uručuje vaspitačima, nastavnicima, pedagozima, psiholozima, kao i predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

riznanje se dodeljuje za izuzetne rezultate postignute u vaspitno-obrazovnom radu u toku 2024. godine. Pravo predlaganja kandidata imaju pravna i fizička lica, a uslov je da predloženi kandidat – pojedinac ili ustanova – ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji AP Vojvodine. Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem, biografijom kandidata i detaljnim podacima o rezultatima ostvarenim u protekloj godini, uz prateću dokumentaciju: popunjen formular koji se preuzima sa sajta www.puma.vojvodina.gov.rs, foto-kopija lične karte za fizička lica ili izvod iz registra za pravna lica, foto-kopija potvrde o PIB-u za ustanove, dokazi o postignutim rezultatima u 2024. godini, profesionalna biografiju i foto-kopije najznačajnijih nagrada i priznanja.

Prijave se podnose isključivo poštom, preporučenim putem, s naznakom: Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja – Priznanje „Đorđe Natošević”, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Rok za dostavljanje predloga je 31. oktobar, nakon čega će Komisija za dodelu nagrada AP Vojvodine razmotriti sve prispele predloge i doneti odluku o dobitnicima.

Svečana dodela priznanja zakazana je za 25. novembar, a nagrađeni će, pored diplome, dobiti i novčani iznos od 100.000 dinara neto, s pripadajućim porezima i doprinosima. Priznanje „Đorđe Natošević“ nosi ime jednog od najznačajnijih srpskih prosvetitelja, pedagoga i reformatora školstva u XIX veku, koji je svojim radom i idejama ostavio dubok trag u razvoju obrazovanja na ovim prostorima, a njegov značaj je danas usmeren na isticanje i podsticanje savremenih prosvetnih radnika i ustanova koji svojim angažovanjem, kreativnošću i postignutim rezultatima doprinose unapređenju kvaliteta obrazovanja u Vojvodini. Sekretarijat poziva sve zainteresovane da na vreme dostave predloge i time pomognu u prepoznavanju i nagrađivanju najboljih pojedinaca i ustanova koji svojim radom čine da obrazovanje u Vojvodini bude primer posvećenosti, stručnosti i inovacije.

Z.St.