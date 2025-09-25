Mojsilović: 72. brigada za specijalne operacije na vrhuncu borbenih sposobnosti

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović posetio je danas 72. brigadu za specijalne operacije u pančevačkoj kasarni „Rastko Nemanjić“ i tom prilikom ocenio da je, zahvaljujući organizacijskim promenama, investicionom ciklusu bez presedana u svojoj istoriji i kadrovskom pojačanju ta brigada danas na vrhuncu svojih borbenih sposobnosti.

Mojsilović je tokom posete elitnoj jedinici Vojske Srbije sagledao dinamiku realizacije najvažnijih zadataka i projekata od ključnog značaja za borbenu gotovost brigade i dao usmerenja za rad u nastupajućem periodu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako je navedeno, deo savremenog naoružanja i vojne opreme kojima je prethodnih godina opremljena 72. brigada građani su mogli da vide na vojnoj paradi „Snaga jedinstva“.

Iz Ministarstva odbrane istakli su da će trend jačanja operativnih sposobnosti i borbene gotovosti biti nastavljen i u budućnosti da bi jedinica očuvala i unapredila visoku osposobljenost za izvođenje specijalnih operacija, diverzantskih, protivdiverzantskih, protivpobunjeničkih i protivterorističkih dejstava, kao i za realizaciju drugih namenskih zadataka.

U pratnji načelnika Generalštaba tokom današnjeg obilaska bio je i načelnik Kabineta načelnika Generalštaba Vojske Srbije pukovnik Boris Stojković, navedeno je u saopštenju.