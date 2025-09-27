Uzmi račun i pobedi: Stan dobila porodica iz Ilandže

U drugom izvlačenju novog ciklusa nagradne igra „Uzmi račun i pobedi“ večeras je izvučena dobitnica trosobnog stana u Beogradu u naselju Zemunske kapije Vera Jankov iz Ilandže.

Ona je imala najviše sreće u izvlačenju računa koje je obavila nekadašnja loto devojka Suzana Mančić. Vera nije gledala direktan prenos.

– Bila sam kod kuće sa unucima i nisam gledala televiziju. Javio mi je rođak i veoma sam se obradovala. Ne mogu da kažem da nisam očekivala, jer svima sam pričala kako ću jednog dana nešto dobiti, jer dugo igram razne igre. Ovde sam poslala oko 200 računa i eto jedan se posrećio. Imam dve ćerke i sina i prepustiću njima da odluče ko će u njemu živeti. Ja sam navikla na selu i sigurno se neću seliti – rekla je Vera.

Nje suprug u toku izvlačenja nagrada bio je u spavaćoj sobi.

– Malo sam dremao i kad su me probudili mislio sam da sanjam. Bio sam u šoku i dalje sam i celu noć ćemo slaviti sa brojnim prijateljima i rodbinom. Srce trenutno jako lupa i mnogo smo svi srećni – rekao je Dragan.

Od početka ove nagradne igre ovo je 8. stan koji dobijaju meštani Pančeva i okolnih opština i sela i očigledno je da se isplati skupljati fiskalne račune i igrati se.

Pravo učešća u nagradnoj igri i izvlačenju nagrada imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdatim tokom 2025. godine na teritoriji Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unesu putem mobilne aplikacije „Uzmi račun i pobedi“, tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.

(Pančevac/GJ)