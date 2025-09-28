Veličanstven skup u Pančevu! Građani ustali protiv blokada i poslali jasnu poruku

Na antiblokaderskim skupovima danas se očekuje više od 200.000 ljudi, pod geslom „Građani protiv blokada“. Svoj doprinos dali su i građani Pančeva, Kovačice, Kovina i Opova.

Organizator skupova je Centar za društvenu stabilnost. Mirnom, porodičnom šetnjom, građani nasilnoj manjini pokazuju šta tiha većina u Srbiji misli o višemesečnim blokadama fakulteta i saobraćajnica i društvenoj nestabilnosti, koju podstiču radikalni anarho – liberali.

Građani su danas izašli na ulicu za normalnu i pristojnu Srbiju, za mir, za rad, za napredak, za dalji razvoj i prosperitet svoje jedine otadžbine, suverene Srbije.

Građani su se okupili kako bi podržali dalji prosperitet svoje jedine otadžbine, suverene Srbije. Narod je i danas pokazao kako se voli Srbija i da je krajnje vreme da se zaustavi teror manjine nad većinom.

Pančevo

Opovo

Šesti put po redu, građani opštine Opovo okupili su se kako bi poslali jasnu poruku o mirnoj borbi protiv blokada. Na skupu su istakli želju za slobodom kretanja, rada i učenja. Transparenti su jasno prenosili poruke: „Stop blokadama!“, „Hoću miran život!“, „Želim svoj život!“ i „Hoću da učim i slobodno se krećem!“. Kao i prethodnih puta, okupljeni su se razdvojili u miru, bez incidenata, pokazujući odlučnost da nastave svoju borbu za osnovna prava, prenosi Naše Opovo.

Starčevo

Blokade moraju da stanu i da svi u Srbiji ujedinjeno vodimo miran život. Ljudi su protiv anarhije, haosa i mržnje, koje donose blokaderi. Skupovi protiču u prijateljskom, mirnom, porodičnom okruženju. Tokom skupa nije blokirana niti jedna saobraćajnica, niti je ikom uskraćeno pravo na slobodno kretanje i normalan život.

Kovačica

Bela Crkva

Svoj doprinos dali su i građani Vršca, Bele Crkve, Alibunara i Plandišta.

Okupljanja građana koji se protive blokadama održana su do sada pet puta, počev od 20. avgusta. Iz nedelje u nedelju, broj okupljenih i broj mesta u kojima su skupovi održani bili su veći. Svi skupovi su uvek bili prijavljeni, održavali su se mirno, bez incidenata.

(Panćevac/Epančevo)