Letnje oaze za sve generacije Pančevaca

Narodna bašta je temeljno uređena i rekonstruisana. Park je oplemenjen stazama, klupama, letnjikovcima i velikim brojem modernih dečjih igrališta u kojima uživaju najmlađi.

Letnja sezona u Pančevu ne može se zamisliti bez Narodne bašte. Najstariji i najveći park u gradu, prava gradska oaza, i ove godine je prvi izbor građana koji tragaju za predahom od svakodnevnih obaveza, šetnjom, druženjem i odmorom u zelenilu. Stariji sugrađani redovno biraju ovaj prostor za opuštanje i imaju samo reči hvale za njegovo održavanje, prenosi RTV Pančevo.

„Dolazim često u Narodnu baštu. Ona je jedno predivno mesto za šetnju, rekreaciju i odmor. Gradsko zelenilo redovno održava svoje aktivnosti u smislu čišćenja, lepo čiste i nemam nikakvih primedbi. Mogao bih reći samo pohvalno da se sve odvija, da svi rade i da je atmosfera veoma prijatna u ovom ambijentu, pogotovo za starije ljude i za mlađu decu“, ističe jedan od posetilaca.

U prethodnim godinama Narodna bašta je temeljno uređena i rekonstruisana. Park je oplemenjen stazama, klupama, letnjikovcima i velikim brojem modernih dečjih igrališta u kojima uživaju najmlađi.

„Sviđa nam se ovde, jako je lepo i prijatno. Ima sadržaja i za stare i za mlađe, tu su i sprave za vežbanje. Čuvam unuka pred podne, a popodne koristim stazu“, kaže jedna Pančevka, dok njen unuk kroz osmeh dodaje: „Ovo je nešto najlepše što ima Pančevo. Stalno dolazim u Narodnu baštu i stalno se igram ovde. Najlepše mi je zato što mogu svuda da se penjem.“

Narodna bašta je i omiljena destinacija rekreativaca. Uređene staze idealne su za trčanje, šetnju i vožnju bicikla, dok mnogi baš ovde obavljaju svakodnevne treninge na otvorenom.

„Super su mi ove nove sprave što su napravljene, baš je lepo trenirati ovde u Narodnoj bašti. Danas sam krenuo, malo da se pokrenem i spremim za leto. Najviše planiram da koristim sprave za propadanja i zgubove“, objašnjava jedan od mladih rekreativaca.

Narodna bašta nije jedina omiljena lokacija Pančevaca. Sve više građana slobodno vreme provodi i na gradskom keju, koji iz godine u godinu dobija sve lepši i uređeniji izgled. Dok najmlađi već uveliko uživaju u velikom dečjem igralištu na obali, rekreativce uskoro očekuje i Tamiš švig park, koji će dodatno obogatiti ponudu ovog dela grada.

(RTV Pančevo)

