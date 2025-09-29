SNS Pančevo: Ponosni smo na naše sugrađane

Dolazi “ruska zimska oluja”: Evo šta će biti na Miholjdan
Gradski odbor Srpske napredne stranke Pančevo izražava ponos na “ sugrađane koji su jasno rekli NE blokadama i NE nasilju“.
„Građani Pančeva su pokazali da su za mir, rad i napredak, za normalan i pristojan život u suverenoj Srbiji. Okupljanjem u mirnoj i porodičnoj šetnji, poslata je snažna poruka da je većina građana za red, stabilnost i razvoj naše zemlje, a protiv haosa i destrukcije koju nudi mala, ali glasna manjina“, stoji u saopštenju posle sinoćne šetnje u Pančevu.
SNS Pančevo će uvek biti uz svoj narod i boriti se za mirnu, stabilnu i uspešnu Srbiju, dodaj ese u saopštenju.
(Pančevac)
