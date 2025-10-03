Koja 2 znaka uskoro dobijaju novac niotkuda? Proverite bankovni račun odmah

Dobar rod grožđa na Karauli, al’ još bolje druženje
21:13
03.10.2025
Neočekivani novac stiže Lavovima i Vodolijama – evo zašto treba da proverite račun već danas. Prema astrološkim prognozama, Lav i Vodolija su pod direktnim uticajem Severnog čvora u Ribama, što im donosi finansijski preokret do kraja 2026. godine.
Ako ste rođeni u jednom od ova dva znaka, ne ignorišite intuiciju – proverite stanje na računu, jer vas može sačekati prijatno iznenađenje.
Koji znaci dobijaju novac prema horoskopu?
Lav i Vodolija su astrološki favoriti za neočekivani priliv novca. Lavovima se aktivira osma kuća – zona nasleđa, kredita i zajedničkih resursa. To znači da novac može stići kroz nasleđe, unapređenje, investiciju ili čak povraćaj duga. Vodolijama se pokreće druga kuća – direktna zona lične zarade. Kod njih je u igri povišica, novi posao, dodatni honorar ili neočekivani poklon.
Kako da iskoristite ovaj povoljan period?
Pratite ove korake da ne propustite priliku:
Proverite sve izvore prihoda – bankovni račun, PayPal, stare štedne knjižice.
Ne ignorišite pozive i mejlove – možda vas neko kontaktira sa ponudom.
Razmislite o investicijama – ako novac stigne, ne trošite ga odmah.
Zapišite ideje koje vam dolaze – intuicija je pojačana, a prilike se kriju u detaljima.
Očistite prostor – feng shui savet: novac dolazi tamo gde je red.
Zašto baš Lav i Vodolija?
Astrološki uticaji su na njihovoj strani. Severni čvor u Ribama do 2026. godine aktivira ključne finansijske zone kod ova dva znaka. Lavovi dobijaju podršku kroz druge ljude – neko želi da uloži u njih. Vodolije pak same privlače novac – kroz ideje, rad i lične talente.
Šta da uradite odmah?
Ako ste Lav ili Vodolija – proverite račun već danas.
Ne ignorišite znakove – novac dolazi iz neočekivanih izvora.
Iskoristite priliku za pametan potez, ne impulsivnu kupovinu.
Verujte sebi – univerzum vam šalje signal.
(Krstarica)