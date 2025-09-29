Održan 27. međunarodni festival „Pančevački dani duhovne muzike“

U Pančevu je prethodne sedmice održan trodnevni međunarodni festival „Pančevački dani duhovne muzike“. Ove godine, Pančevo je bio domaćin horovima iz Novog Sada i Batajnice, ali i Poljske i Švajcarske.

Festival je svečano otvoren u petak 26. septembra u Svetouspenskom hramu u 20.00 časova; nakon pozdravne reči predsednika PSCPD, Srđana Mikovića, publici su se predstavila prva tri sastava: Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo (horovođa Vera Carina), Dečji hor i Podmladak PSCPD (horovođa Borjana Stražmešterov), kao i Dečiji i omladinski hor „Orlić“ iz Batajnice (horovođa Milica Ajković). Čuli smo većinom kompozicije savremenih autora, ali i srpske, ukrajinske i ruske napeve, obrađene za horsku izvedbu.

Drugi dan Festivala započet je koncertom svetovne i duhovne muzike u Narodnom muzeju Pančevo. U Svečanoj sali muzeja nastupila su tri gostujuća hora: Hor Saborne crkve u Novom Sadu „Sv. Georgije” sa dirigentom Bogdanom Đakovićem, Hor Crkve Svetog Proroka Ilije iz Bjalistoka (Poljska), sa dirigentom Martom Vroblevskom, kao i Hor „Logos” iz Sankt Galena (Švajcarska), pod rukovodstvom Jasmine Golnik. Novosadski hor je izveo duhovni program, na grčkom i srpskom jeziku, većinom savremenih autora. Hor iz Bjalistoka je izveo nekoliko horskih obrada narodnih pesama svoje zemlje, dok je hor „Logos“ je nastupio sa nizom interesantnih kompozicija svetovnog i duhovnog karaktera, završivši koncert efektnom kompozicijom „Oče naš“ na svahili jeziku.

Iste večeri, u Svetouspenskom hramu, ista tri hora su održala i koncert duhovne muzike. Horom iz Poljske su dirigovali Slavomir Jurčuk i Marta Vroblevska, izvevši dela savremenika (Viktor Krukovski), ali i dela iz klasičnog repertoara pravoslavne duhovne muzike (Stanković, Arhangelski). Hor „Logos“ je predstavio kompozicije od vizantijske muzike do savremene kompozitorke Vere Milanković; hor „Sv. Georgije“ je za ovu priliku odabrao duhovna dela modernog izraza, oslonjenog na pravoslavnu tradiciju (Tavener, Mudi, i dr).

Treći dan Festivala je tradicionalno završen učešćem gostujućih horova na Svetoj Liturgiji u pančevačkim hramovima: u Svetouspenskom hramu pevao je hor iz Bjalistoka, dok je u manastiru Vojlovici pevao hor „Logos“ iz Sankt Galena.

Festival je održan uz pokroviteljstvo Grada Pančeva i Srpske pravoslavne crkvene opštine Pančevo „Centar“.

Ovaj Festival, jedinstven u Vojvodini, počeo je kao muzička svečanost pod nazivom „Poju Bogu mojemu dondeže jesam”, 1998. godine u Svetouspenskom hramu u Pančevu. Pokretač manifestacije bio je starešina svetouspenskog hrama u Pančevu, protojerej – stavrofor Milovan Glogovac, uz podršku akademika Dimitrija Stefanovića kao selektora Festivala. Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo preuzima organizaciju od 2003. godine, kada selektor Festivala postaje mr Vera Carina. Od 2016, Festival je u organizaciji Pančevačkog muzičkog društva.

Manifestacija koja je prvobitno okupljala renomirane horove Srbije, prerasla je u događaj na kome je do danas nastupilo više skoro stotinu pravoslavnih horova iz Srbije i inostranstva, uz prateće izložbe, predavanja, audio- i notna izdanja. Gostujući horovi, tradicionalno, učestvuju i na nedeljnom Bogosluženju u pančevačkim pravoslavnim hramovima i u manastiru Vojlovica.

(Pančevac/Damir Prašnikar/

Foto: Aleksandar Stojković)