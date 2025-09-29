Održan 27. međunarodni festival „Pančevački dani duhovne muzike“

Dolazi “ruska zimska oluja”: Evo šta će biti na Miholjdan
15:00
29.09.2025
U Pančevu je prethodne sedmice održan trodnevni međunarodni festival „Pančevački dani duhovne muzike“. Ove godine, Pančevo je bio domaćin horovima iz Novog Sada i Batajnice, ali i Poljske i Švajcarske.
Festival je svečano otvoren u petak 26. septembra u Svetouspenskom hramu u 20.00 časova; nakon pozdravne reči predsednika PSCPD, Srđana Mikovića, publici su se predstavila prva tri sastava: Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo (horovođa Vera Carina), Dečji hor i Podmladak PSCPD (horovođa Borjana Stražmešterov), kao i Dečiji i omladinski hor „Orlić“ iz Batajnice (horovođa Milica Ajković). Čuli smo većinom kompozicije savremenih autora, ali i srpske, ukrajinske i ruske napeve, obrađene za horsku izvedbu.
Drugi dan Festivala započet je koncertom svetovne i duhovne muzike u Narodnom muzeju Pančevo. U Svečanoj sali muzeja nastupila su tri gostujuća hora: Hor Saborne crkve u Novom Sadu „Sv. Georgije” sa dirigentom Bogdanom Đakovićem, Hor Crkve Svetog Proroka Ilije iz Bjalistoka (Poljska), sa dirigentom Martom Vroblevskom, kao i Hor „Logos” iz Sankt Galena (Švajcarska), pod rukovodstvom Jasmine Golnik. Novosadski hor je izveo duhovni program, na grčkom i srpskom jeziku, većinom savremenih autora. Hor iz Bjalistoka je izveo nekoliko horskih obrada narodnih pesama svoje zemlje, dok je hor „Logos“ je nastupio sa nizom interesantnih kompozicija svetovnog i duhovnog karaktera, završivši koncert efektnom kompozicijom „Oče naš“ na svahili jeziku.
Iste večeri, u Svetouspenskom hramu, ista tri hora su održala i koncert duhovne muzike. Horom iz Poljske su dirigovali Slavomir Jurčuk i Marta Vroblevska, izvevši dela savremenika (Viktor Krukovski), ali i dela iz klasičnog repertoara pravoslavne duhovne muzike (Stanković, Arhangelski). Hor „Logos“ je predstavio kompozicije od vizantijske muzike do savremene kompozitorke Vere Milanković; hor „Sv. Georgije“ je za ovu priliku odabrao duhovna dela modernog izraza, oslonjenog na pravoslavnu tradiciju (Tavener, Mudi, i dr).
Treći dan Festivala je tradicionalno završen učešćem gostujućih horova na Svetoj Liturgiji u pančevačkim hramovima: u Svetouspenskom hramu pevao je hor iz Bjalistoka, dok je u manastiru Vojlovici pevao hor „Logos“ iz Sankt Galena.
Festival je održan uz pokroviteljstvo Grada Pančeva i Srpske pravoslavne crkvene opštine Pančevo „Centar“.
(Pančevac/Damir Prašnikar/
Foto: Aleksandar Stojković)