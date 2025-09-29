Kovačica: Prijem za predstavnike Međunarodne folklorne organizacije iz Turske

Predsednik Opštine Kovačica, Petar Višnjički, priredio je prijem za goste iz Turske – Murata Erdema, umetničkog direktora Međunarodne folklorne organizacije, i Saliha Önsoya, umetničkog direktora i predsednika Federacije udruženja folklora Centralne Anadolije (Turska).

„Za nas je od izuzetnog značaja što Kovačica postaje prepoznata i u međunarodnim okvirima kao mesto u kojem se čuva i razvija kulturna tradicija više naroda. Posebno nam je drago što smo ugostili predstavnike iz Turske i što smo imali priliku da predstavimo naše bogatstvo. Verujem da je ovo tek početak uspešne saradnje koja će doprineti povezivanju naših naroda kroz umetnost i folklor, a možda i druge oblasti života naših građana“, rekao je Višnjički.

Prijemu je prisustvovala i pomoćnica predsednika opštine za kulturu, Marijana Meliš. Tema susreta bila je unapređenje saradnje kulturno-umetničkih društava koja neguju folklor, kao i jačanje međunarodnih veza u oblasti kulture.

Saradnju je inicirao Đorđe Nađ, umetnički rukovodilac Društva za negovanje tradicija Banatsko kolo a ovo je ujedno bila i prva poseta gostiju iz Turske našoj opštini. Oni su izrazili veliko poštovanje zbog multikulturalnosti Kovačice, kao i načina na koji lokalna samouprava podstiče, pomaže i podržava rad lokalnih udruženja.

(Pančevac)