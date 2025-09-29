U Opovu održan 4. memorijalni turnir „Đura Kanački“

U organizaciji Rukometnog kluba „Mladost“ u Opovu je održan 4. memorijalni turnir „Đura Kanački“ na kojem su pored domaćina učestvovale i ekipe RVK Voždovački, ORK Crepaja, Lehel iz Mužlje i ŽRK Jabuka.

Ovaj memorijalni turnir posvećen je Đuri Kanačkom, osnivaču kluba, sportkom radniku i treneru koji je Mladost vodio 41 godinu, kome su učesnici turnira i prisutni gledaoci minutom ćutanja odali poštu.

Početak ove sportske manifestacije pripao je najmlađima koji su igrali mini rukomet na mini terenu, a nakon njih nastupile starije devojčice (Ž12).

Na kraju turnira na teren su izašli veterani koji su odigrali revijalnu utakmicu.

(Glas Opova)