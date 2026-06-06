Evo kada je vreme da zamenite ulje u automatskom menjaču

Ulje u automatskom menjaču ima mnogo važniju ulogu od običnog podmazivanja. Ono prenosi pritisak kroz hidraulični sistem, hladi unutrašnje komponente i omogućava glatku promenu stepena prenosa.

Vremenom, pod uticajem visokih temperatura i mehaničkog opterećenja, dolazi do njegovog trošenja. Istovremeno se u njemu nakupljaju sitne metalne čestice nastale habanjem delova menjača, što dodatno smanjuje njegovu efikasnost.

Zlatno pravilo za zamenu ulja

Većina stručnjaka za automatske menjače slaže se da je idealan interval za zamenu ulja između 40.000 i 60.000 pređenih kilometara.

Kod vozila koja se koriste u zahtevnijim uslovima, poput čestih gradskih vožnji, vuče prikolice ili vožnje po visokim temperaturama, servis može biti potreban i ranije.

Pravovremena zamena ulja često je mnogo jeftinija od popravke ili kompletne reparacije automatskog menjača.

Gradska vožnja posebno opterećuje

Zaustavljanja na semaforima, česta kretanja iz mesta i konstantne promene brzina stvaraju dodatno opterećenje za automatski menjač.

Upravo zbog toga vozila koja najveći deo vremena provode u gradskim gužvama zahtevaju pažljivije održavanje nego automobili koji se uglavnom koriste na otvorenom putu.

Nisu svi automatski menjači isti

Klasični automatski menjači poznati su po svojoj izdržljivosti, ali i kod njih kvalitet ulja igra ključnu ulogu.

DSG menjači sa dvostrukim kvačilom posebno su osetljivi na stanje ulja, pa proizvođači za pojedine modele preporučuju servis već nakon 40.000 kilometara. CVT menjači imaju dodatne specifičnosti jer koriste posebnu vrstu ulja koja nije kompatibilna sa klasičnim automatskim menjačima.

Automobil često šalje jasne signale da ulje više nije u optimalnom stanju. Među najčešćim simptomima nalaze se trzaji prilikom promene brzina, proklizavanje menjača, vibracije pri kretanju i povećana potrošnja goriva.

Upozoravajući znakovi mogu biti i tamna boja ulja ili miris zagorelog, što ukazuje na njegovo pregrevanje i gubitak svojstava.

Zašto nije dovoljno samo zameniti ulje?

Prilikom servisa nije dovoljno samo ispustiti staro ulje i sipati novo. Neophodno je koristiti ulje koje tačno odgovara specifikaciji proizvođača vozila.

Stručnjaci takođe preporučuju zamenu filtera i poštovanje precizne procedure punjenja ulja pri odgovarajućoj temperaturi. Nepravilno izveden servis može izazvati dodatne probleme i negativno uticati na rad menjača.

Kako produžiti vek automatskog menjača?

Redovna zamena ulja, korišćenje odgovarajuće specifikacije i pravovremeno reagovanje na prve simptome problema najbolji su način da automatski menjač ostane pouzdan godinama.

Iako mnogi vozači održavanje odlažu dok se ne pojavi kvar, stručnjaci upozoravaju da upravo preventivni servis može uštedeti hiljade evra i značajno produžiti životni vek jednog od najskupljih sklopova na automobilu.

(24sedam)