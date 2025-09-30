Pančevo Servisne informacije

JKP „Grejanje“: Počele probe sistema pred grejnu sezonu

10:19

30.09.2025

Printscreen/RTV Pančevo

Javno – komunalno preduzeće “Grejanje”  počelo je sa funkcionalnim probama  sistema,  pred početak grejne sezone koja je 15.oktobra.

Prema rečima Predraga Živkovića direktora JKP “Grejanje” sa toplim probama   počeće  se oko 10. oktobra u zavisnosti od  spoljašnjih temperature.

Toplane i ceo sistem spreman je za početak grejne sezone.

(RTV Pančevo)

