JKP „Grejanje“: Počele probe sistema pred grejnu sezonu

Javno – komunalno preduzeće “Grejanje” počelo je sa funkcionalnim probama sistema, pred početak grejne sezone koja je 15.oktobra.

Prema rečima Predraga Živkovića direktora JKP “Grejanje” sa toplim probama počeće se oko 10. oktobra u zavisnosti od spoljašnjih temperature.

Toplane i ceo sistem spreman je za početak grejne sezone.

(RTV Pančevo)