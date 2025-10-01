Od danas struja poskupljuje za domaćinstva i male firme

Kako je objavio AERS, prosečna cena električne energije za domaćinstva i male kupce od oktobra biće veća u odnosu na postojeću prosečnu cenu za 6,6 odsto.

BEOGRAD – U Srbiji će od danas poskupeti prosečna cena električne energije za domaćinstva i male kupce za 6,6 odsto. Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) je na sednici krajem avgusta, na zahtev Elektroprivrede Srbije (EPS) dao saglasnost na odluku o višoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje.

Iz te agencije navode i da će spuštanje granice između crvene i plave zone sa 1.600 na 1.200 kilovat sati (kWh) dovesti do rasta prosečne cena za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje maksimalno do 1,9 odsto.

Međutim, kako je navedeno, ta korekcija će imati uticaja samo na račune potrošača koji troše više od 1.200 kWh, kojih u ukupnom broju potrošača ima oko jedan odsto od aprila do oktobra, oko tri odsto tokom februara, marta i novembra, a tokom decembra i januara oko sedam odsto.

Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je ranije da će od 1. oktobra preduzetnici, mala i mikro preduzeća moći da zaključe ugovor na garantovanom snabdevanju električnom energijom i ova grupa kupaca bez obzira na potrošnju moći će da kupuje električnu energiju po cenama definisanim na garantovanom snabdevanju.

Na taj način, kako su naveli, u zavisnosti od sopstvene potrošnje električne energije, značajan broj preduzetnika, malih i mikro preduzeća ima mogućnost da umanji troškove za električnu energiju u odnosu na trenutne, a prvenstveno imaće mogućnost izbora načina na koji će nabavljati energiju, na komercijalnom ili regulisanom tržištu.

EPS ističe da će se ovom promenom povećati broj malih kupaca na garantovanom snabdevanju jer preduzetnici, mala i mikro preduzeća sada stiču pravo da se snabdevaju po istim cenama kao i građani, bez obzira na godišnju potrošnju električne energije i naponski nivo na koji su priključena njihova merna mesta.

AERS je objavio i da će se od 1. oktobra primenjivati i nove cene pristupa sistemu za prenos električne energije i cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije jer je ta agencija dala saglasnost 21. avgusta na zahtev Elektromreže Srbija (EMS) i Elektrodistribucije Srbije (EDS).

Kako su naveli, ukupni rast odobrene cene prenosa u 2025. u odnosu na odobrenu cenu od 1. oktobra 2021. godine iznosi 10 odsto, dok ukupni rast odobrene cene distribucije električne energije u odnosu na odobrenu cenu od 1. oktobra 2021. obračunatu na bilansu za 2025. iznosi 16 odsto.

ARES je usvojio i izmenu Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije u kojoj je produžen rok do kada će korisnici sistema iz kategorije Široke potrošnje – grupa kupaca „domaćinstvo“ imati pravo da im se obračunava manji iznos odobrene snage bez promene rešenja o odobrenju za priključenje i ta mogućnost je ograničena do 31. decembra 2026. godine.

