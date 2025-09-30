VOJVOĐANSKA LIGA – ISTOK: Polet – OFK Gradnulica 1:13 (0:5)

Kozara – Zadrugar 4:1 (1:0)

BANATSKO VELIKO SELO: Stadion Kozare, gledalaca 150, sudija: Tomaš (Vršac). Strelci: Spahić u 1. minutu (iz penala), Ćorić u 57. i 67. i Zeljković u 61. za Kozaru, a Kozlovački u 67. minutu za Zadrugar. Žuti kartoni: Lisica, Penavski i Zeljković (Kozara), Đ. Lučić (Zadrugar).

KOZARA: Ševo 7,5, Lisica 7 (Kockar 7,5), Rofa 6,5 (Protić 6), M. Bunić 7 (Ovuka), Jankov 7,5, Spahić 7,5, Đorić 7,5, Radivojac 7, Penavski 7 (Labus 7), Tomić 7,5, Zeljković 7,5.

ZADRUGAR: V. Lučić 6,5, Danko 6,5 (Đ. Lučić 6,5), Mršević 7, Obradov 7 (Zeljaki 6), Lukić 6, Vukoje 6 (Stanišić 6), Pandurov 7, Maljukan 7, Kozlovački 7, Zorić 6,5, Dragović 6,5.

Nakon što u prvih pet kola nisu postigli ni jedan gol i ostvarili samo jedan remi, Velikoselci su u poslednja dva kola osvojili šest bodova.

Postigli su 13 golova, a primili samo jedan, i polako se vraćaju u željeni ritam.

Ovoga puta posle brzog gola već u 1. minutu sa bele tačke novi članovi vojvođanskog Istoka, fudbaleri Zadrugara imali su dve lepe prilike da savladaju Ševu, a onda u periodu od samo 10 minuta, od 57. do 67. minuta prilimi tri gola, da bi nakon toga Kozlovački postigao počasni pogodak.

P. Trnić

Polet – OFK Gradnulica 1:13 (0:5)

IDVOR: Gledalaca: 150. Sudija: Santrač (Pavliš). Strelci: Kovačević u 58. za Polet, Mićić u 5. autogol, Vlaučin u 11, 52, i 90, Lisica u 21, Runjevac u 24, Jonaš u 35. i 60, Stanić u 54, Kovačević u 65, Knežević u 70 iz penala, Čokulov u 72, Matić u 83. minutu za Gradnulicu.

POLET (I): Mandić 5, Đukanović 5, Ratković 5, Mićić 5 (Buzadžija 5), Čermelj 5, Bartoš 5,5, Stojanovski 5, Josimov 5 (Ni. Vukšić 5), Jovanov 5 (Kovačević 5), Skokna 5, Ne. Vukšić 5.

OFK GRADNULICA: Kojić -, Tasić 7 (Radulović 7), Knežević 7,5, Runjevac 7,5 (Čokulov 7), Jonaš 7,5 (Matić 7), Rudan 7, Zekanović 7,5, Stanić 7, Vlaučin 8, Lisica 7,5, Prec 7 (Kovačević 7).B.Stojkovski

Radnički – Dolovo 1:0 (1:0)

ZRENJANIN: Stadion pored Skrobare. Gledalaca: 100. sudija: Marković. Strelac: Dimitrijević u 34. minutu.

RADNIČKI: Lavirac 7, Šemić 7,5, Đurđević 7, Kaurić 6 (Velevski 6,5), Grahovac 7, Sandić 7, Golić 7 (Manojlović), Anđelković 7, Rajačić 7 (Ivančević), Janković 8, Dimitrijević 7,5 (Stanić).

DOLOVO: Tomić 6,5, Milovac 6, Petković 6 (Karanfilovski 6,5), Ivanović 7, Đorđević 6, Pešterac 7, Rakonjac 7 (Šarac), Ševo 6, Gligović 6,5, Advigov 6,5, Graovac 6 (Jerkov).

(Dnevnik)