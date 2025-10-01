Pančevo Servisne informacije

POLEN U PANČEVU: Jesen smanjuje polene

Polena i u vazduhu Pančeva sve je manje, pa je pravo vreme za aktivnosti na otvorenom

10:00

01.10.2025

Foto: Pančevac
Jesen u Pančevu_2

U 39. ovogodišnjoj kalendarskoj nedelji, u periodu od 22. do 28. septembra, uređaji Zavoda za javno zdravlje Pančevo su zabeležili da su u vazduhu Pančeva bile prisutne srednje koncentracije polena ambrozije.

Za ovu sedmicu prognozirano je dalje opadanje polena ambrozije, kao i koncentracija polena pelina, štira, bokvica, trava i koprive, dok će polen četinara biti u stagnaciji.

Jesen je već počela, tako da se u narednom periodu očekuju niske koncentracije svih vrsta polena u vazduhu, te doktorka primarijus Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje, savetuje aktivnosti na otvorenom.

(Pančevac)

