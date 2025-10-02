Dnevni horoskop za 2. oktobar: Evo koga čeka nova ljubav, a koga posao
Ovan
Posao: Proverite svu dokumentaciju koja vam je od važnosti, sredite papirologiju, jer tu mogu početi da se pojavljuju problemi.
Ljubav: Postoji velika mogućnost za ulazak u ozbiljnije ljubavne tokove. Srećno.
Zdravlje: Odlično.
Bik
Posao: Realno je očekivati još jedan veoma dinamičan dan na polju bezmalo svih profesionalnih aktivnosti. Privodite kraju od ranije započete projekte, a sa novim budite strpljivi.
Ljubav: Sjajan dan biste mogli da očekujete i u ljubavnoj sferi. Dajte svoj maksimalni doprinos uživanju i dobrom raspoloženju.
Zdravlje: Odlično.
Blizanci
Posao: Možda ćete danas morati da se više prilagođavate i pravite kompromisna rešenja ili pak preispitujete prethodne poteze i odluke.
Ljubav: Slobodni Blizanci, ima pomaka, prija vam ono što se dešava u vašem ljubavnom životu i spremni ste za promenu statusa. Uživajte.
Zdravlje: Moguća osetljivost kože. Vodite računa ukoliko se izlažete Suncu.
Rak
Posao: Možete imati problema sa komunikacijom, i to naročito sa onim osobama koje imaju suprotna viđenja od vaših. Nema razloga da se pravdate i upadate konflikte bezveze.
Ljubav: Lep dan mogli biste provesti u druženju sa prijateljima. Prijala bi vam kućna atmosfera.
Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.
Lav
Posao: Verovatno će vam biti potrebna pomoć da dovršite posao, posavetujte se sa nekim ko ima više iskustva u takvim situacijama.
Ljubav: Ne dozvolite da vam promaknu sitnice u promeni ponašanja drage osobe, reagujte na vreme, kako bi sprečili posledice loše donetih odluka.
Zdravlje: Moguća glavobolja.
Devica
Posao: Vodite računa, na polju finansija su moguće poteškoće iako ih možda ne očekujete.
Ljubav: Preispitivanje nekih vaših stavova i ponašanja, moglo bi danas da bude tema vaših partnerskih razgovora.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Vaga
Posao: Povedite više računa o papirologiji i finansijskim transakcijama mogući su problemi i zastoji.
Ljubav: Slobodne Vage, vaš šarm i elegancija su itekako primetni ovih dana. Nemate nekih prepreka kada je uspostavljanje novih veza u pitanju. Uživajte.
Zdravlje: Pad energije.
Škorpija
Posao: Korak po korak, obavezu po obavezu skidajte sa dnevnog reda i biće sve kako treba.
Ljubav: Dobro raspoloženje vas očekuje, bilo da su aktuelne nove ili stare ljubavne priče.
Zdravlje: Moguća osetljivost grla, prehlada.
Strelac
Posao: Nastavite tamo gde ste stali, budite dosledni svojim ciljevima i nema razloga za brigu. Moguće je da vas danas očekuju i pohvale za uložen trud i napor u prethodnom periodu.
Ljubav: Ako su vaši partnerski odnosi već prilično zategnuti, danas svakako nije najpovoljnija klima da preduzimate bilo kakve radikalne poteze.
Zdravlje: Vodite računa o kardiovaskularnom sistemu.
Jarac
Posao: Nemojte se ustručavati i sumnjati u sebe, izborite se za ono što zaslužujete, neće to niko uraditi umesto vas.
Ljubav: Slobodni, i dalje se potencijalne prilike mogu iznenada stvoriti u vašem poslovnom okruženju. Budite pripravni.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Vodolija
Posao: Nije loš radni dan za uobičajene standarde većine Vodolija. Ipak, nemojte biti prestrogi prema sebi i drugima iz poslovnog okruženja.
Ljubav: Ukoliko imate poteškoća u postojećim relacijama, definitivno je vreme da stavite tačku na njih, i pokažete veću inicijativu da sve rešite na najbolji mogući način.
Zdravlje: Moguća osetljivost urinarnog trakta.
Ribe
Posao: Ne očekuju vas ozbiljnije poteškoće u realizaciji zacrtanih obaveza, za sada sve ide svojim tokom i moći ćete malo da predahnete.
Ljubav: Postoji potreba za otvorenijim i konstruktivnijim razgovorom u cilju poboljšanja postojećih odnosa. Neka inicijativa bude na vama.
Zdravlje: Vrlo dobro.