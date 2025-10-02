Dnevni horoskop za 2. oktobar: Evo koga čeka nova ljubav, a koga posao

Ovan

Posao: Proverite svu dokumentaciju koja vam je od važnosti, sredite papirologiju, jer tu mogu početi da se pojavljuju problemi.

Ljubav: Postoji velika mogućnost za ulazak u ozbiljnije ljubavne tokove. Srećno.

Zdravlje: Odlično.

Bik

Posao: Realno je očekivati još jedan veoma dinamičan dan na polju bezmalo svih profesionalnih aktivnosti. Privodite kraju od ranije započete projekte, a sa novim budite strpljivi.

Ljubav: Sjajan dan biste mogli da očekujete i u ljubavnoj sferi. Dajte svoj maksimalni doprinos uživanju i dobrom raspoloženju.

Zdravlje: Odlično.

Blizanci

Posao: Možda ćete danas morati da se više prilagođavate i pravite kompromisna rešenja ili pak preispitujete prethodne poteze i odluke.

Ljubav: Slobodni Blizanci, ima pomaka, prija vam ono što se dešava u vašem ljubavnom životu i spremni ste za promenu statusa. Uživajte.

Zdravlje: Moguća osetljivost kože. Vodite računa ukoliko se izlažete Suncu.

Rak

Posao: Možete imati problema sa komunikacijom, i to naročito sa onim osobama koje imaju suprotna viđenja od vaših. Nema razloga da se pravdate i upadate konflikte bezveze.

Ljubav: Lep dan mogli biste provesti u druženju sa prijateljima. Prijala bi vam kućna atmosfera.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Lav

Posao: Verovatno će vam biti potrebna pomoć da dovršite posao, posavetujte se sa nekim ko ima više iskustva u takvim situacijama.

Ljubav: Ne dozvolite da vam promaknu sitnice u promeni ponašanja drage osobe, reagujte na vreme, kako bi sprečili posledice loše donetih odluka.

Zdravlje: Moguća glavobolja.

Devica

Posao: Vodite računa, na polju finansija su moguće poteškoće iako ih možda ne očekujete.

Ljubav: Preispitivanje nekih vaših stavova i ponašanja, moglo bi danas da bude tema vaših partnerskih razgovora.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vaga

Posao: Povedite više računa o papirologiji i finansijskim transakcijama mogući su problemi i zastoji.

Ljubav: Slobodne Vage, vaš šarm i elegancija su itekako primetni ovih dana. Nemate nekih prepreka kada je uspostavljanje novih veza u pitanju. Uživajte.

Zdravlje: Pad energije.

Škorpija

Posao: Korak po korak, obavezu po obavezu skidajte sa dnevnog reda i biće sve kako treba.

Ljubav: Dobro raspoloženje vas očekuje, bilo da su aktuelne nove ili stare ljubavne priče.

Zdravlje: Moguća osetljivost grla, prehlada.

Strelac

Posao: Nastavite tamo gde ste stali, budite dosledni svojim ciljevima i nema razloga za brigu. Moguće je da vas danas očekuju i pohvale za uložen trud i napor u prethodnom periodu.

Ljubav: Ako su vaši partnerski odnosi već prilično zategnuti, danas svakako nije najpovoljnija klima da preduzimate bilo kakve radikalne poteze.

Zdravlje: Vodite računa o kardiovaskularnom sistemu.

Jarac

Posao: Nemojte se ustručavati i sumnjati u sebe, izborite se za ono što zaslužujete, neće to niko uraditi umesto vas.

Ljubav: Slobodni, i dalje se potencijalne prilike mogu iznenada stvoriti u vašem poslovnom okruženju. Budite pripravni.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vodolija

Posao: Nije loš radni dan za uobičajene standarde većine Vodolija. Ipak, nemojte biti prestrogi prema sebi i drugima iz poslovnog okruženja.

Ljubav: Ukoliko imate poteškoća u postojećim relacijama, definitivno je vreme da stavite tačku na njih, i pokažete veću inicijativu da sve rešite na najbolji mogući način.

Zdravlje: Moguća osetljivost urinarnog trakta.

Ribe

Posao: Ne očekuju vas ozbiljnije poteškoće u realizaciji zacrtanih obaveza, za sada sve ide svojim tokom i moći ćete malo da predahnete.

Ljubav: Postoji potreba za otvorenijim i konstruktivnijim razgovorom u cilju poboljšanja postojećih odnosa. Neka inicijativa bude na vama.

Zdravlje: Vrlo dobro.

(astroputnik)