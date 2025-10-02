"Ovaj projekat je od izuzetne važnosti zbog zaštita staništa i vrsta koje žive na obroncima Deliblatske peščare. Zato će on biti nastavljen i naredne godine", rekao je Aleksandar Sarmeš, upravnika Specijalnog rezervata prirode “Kraljevac”.

Na jezeru Kraljevac u Deliblatu održana je završna prezentacija projekta “Zeleni pašnjaci za zelenu tranziciju” . Cilj projekta je zaštita stepskih zemljišta, staništa gde žive tekunice, strogo zaštićena vrsta u prirodi, veoma značajna za biodiveziteta u lancu ishrane.

„Ovaj projekat je od izuzetne važnosti zbog zaštita staništa i vrsta koje žive na obroncima Deliblatske peščare. Zato će on biti nastavljen i naredne godine“, rekao je Aleksandar Sarmeš, upravnika Specijalnog rezervata prirode “Kraljevac” za RTV Pančevo.

U realizaciji projekta učestvuje i pastir Branislav Dobrić koji želi da nastavi tradicionalan uzgoj stoke.

Specijalna rezervat prirode “Kraljevac” ima odličnu saradnji i sa Turističkom organizacijom opštine Kovin, koja prodržava ovakve i slične projekte, jer oni doprinose napredovanju eko turizma.

Projekat Zeleni pašnjaci za zelenu tranziciju u Deliblatu još jednom je pokazao da se očuvanje prirode i negovanje običaja najbolje ostvaruju zajedničkim snagama. Aktivnosti koje su sprovedene doprinele su uređenju pašnjaka, jačanju ekološke svesti i očuvanju kulturnog nasleđa, a iskustva i rezultati ovog projekta biće temelj za nove inicijative koje će nastaviti da čuvaju zelenu tradiciju ovog dela Južnog Banata.

(Pančevac/RTV Pančevo)