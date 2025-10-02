Uzdin: 17. „Etno duga“ i krompir na hiljadu načina

U Uzdinu, u organizaciji Udruženja žena “Bakice” održano je 17. izdanje manifestacije “Etno duga” i 14. izdanje gastronomske manifestacije “Krompri kao najzastupljenija namirnica”. Posetioci su bili u prilici da pogledaju reviju narodnih nošnji kao i da probaju raznovrsna jela od krompira po brojnim receptima svakog udruženja,prenosi RTV Pančevo.

Na manifestaciji „Etno duga“ u Uzdinu u punom sjaju zasijale su raskošne nošnje različitih narodnosti, predstavljene u bogatstvu boja i detalja. Pored toga, posetioci su uživali i u posebnom gastronomskom ugođaju pod nazivom „Krompir kao najzastupljenija namirnica“. Prisutni su imali priliku da vide tradicionalne narodne nošnje koje su predstavile članice udruženja žena „Bakice“, zajedno sa gostima iz Srbije i iz Rumunije. Ana Bojer, predsednica udruženja, istakla je da je izuzetno zadovoljna uspehom manifestacije, dodajući da je ovogodišnji odziv posetilaca prevazišao sva očekivanja.

Udruženje žena „Bakice“ ove godine unelo je poseban duh u manifestaciju odlučivši da gosti svoje narodne nošnje prikažu na svečanoj paradi kroz centar sela. Učesnici su ponosno prodefilovali Uzdinom, i prikazali pravu riznicu boja, šara i tradicije. Na taj način svaka narodna nošnja nije bila samo kostim, već i priča o bogatstvu nasleđa, običaja i identiteta koje različite zajednice ljubomorno čuvaju i s ponosom predstavljaju.

Dokaz da uzdinsko udruženje ima budućnost jesu i mlade generacije koje se sa radošću uključuju u sve manifestacije. Jedan od najlepših primera je Marina Lazarević, koja je sa svojom porodicom odlučila da napusti grad i započne novi život na selu. Sa „Bakicama“ sarađuje već nekoliko godina, a kako sama ističe, poseban je osećaj kada obuče narodnu nošnju – jer tada ne predstavlja samo odeću, već i deo identiteta, tradicije i topline zajednice kojoj pripada.

„Bakice“ su i ove godine obradovale posetioce predstavljanjem svog prepoznatljivog specijaliteta – valjuške na krompiru, jelo koje je postalo njihov zaštitni znak. Predsednica udruženja, Ana Bojer, istakla je da je glavni cilj manifestacije pre svega lepo druženje, ali i čuvanje i promocija kulture i tradicije svih naroda koji žive na ovim prostorima.

Organizator ovog multikulturalnog skupa je Udruženje „Bakice“ iz Uzdina a pokrovitelji manifestacija su Opština Kovačica i Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine. Svim učesnicima su, povodom obeležavanja „Etno duge“, dodeljene diplome i medalje.

