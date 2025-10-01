Kovin: Danas otvaranje Oktobarskog likovnog salona

Tradicionalni, 39. Oktobarski likovni salon, biće svečano otvoren danas u 19 časova u Galeriji Centra za kulturu Kovin. I ovogodišnji Salon, kao i prethodnih godina, prezentovaće savremeno umetničko stvaralaštvo u četiri kategorije: slikarstvo, skulptura, crtež – grafika i alternativni likovni mediji.

Umetnički savet u sastavu: prof. Mirjana Šimunovački Šunjevarić, likovni umetnik Miroljub Filipović Filimir i prof. dr Nikola Šuica, pregledao je i razmotrio sve pristigle radove, ukupno 127, i dodelio nagrade u sve četiri kategorije.

Za slikarstvo je nagrađen Milovan Panić, nagradu za skulpturu dobio je Zoran Vasiljković, za crtež – grafiku Marijana Rakićević, a u kategoriji alternativnih likovnih medija nagrađaen je Nemanja Živković.

U sve četiri kategorije, Umetnički savet dodelio je i pohvale: za slikarstvo Jasni Kovačević, Momiru Kneževiću, Gabrijeli Vasić i Goranu Maliću, za skulpturu Borisu Zečeviću, Ljiljani Vojvodić, Milunu Šiljkoviću i Ljubomiru Lackoviću, za crtež – grafiku Aleksandru Kuruzoviću, Miroslavu Munižabi, Mirjani Filipović Kuruzović i Ivani Lazić i u kategoriji alternativnih likovnih medija, pohvale dobijaju Branislav Strugar, Nikola Jovandić, Imre Sabo i Ljubiša Mančić.

Umetnički savet je zadovoljan ovogodišnjim odzivom za učešće na Oktobarskom likovnom salonu, konstatujući da odabrani radovi u punoj snazi i rasponu predstavljaju odlike na umetničkoj i kulturnoj sceni. Inače, u znak zahvalnosti za dugogodišnji rad na razvoju i unapređenju rada Galerije Centra za kulturu, članovima Umetničkog saveta biće dodeljena specijalna Povelja za izuzetan doprinos razvoju vizuelnih umetnosti.

Najbolje izložbe između dva Oktobarska likovna salona su retrospektivne isložbe Stanimira Pavlovića u 2024. i Miroljuba Filipovića Filimira u 2025. godini.

Postavka Oktobarskog likovnog salona moći će da se pogleda do kraja oktobra.

(Pančevac)