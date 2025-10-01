RHMZ izdao upozorenje: Spremite se, pred vratima nam je drastična promena vremena

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za Srbiju koje najavljuje drastičnu promenu vremena i izuzetno obilne padavine, uključujući sneg u višim predelima, tokom četvrtka i petka (2. i 3. oktobra 2025. godine).

Očekuje se da će kiša i sneg izazvati ozbiljne probleme, naročito na jugu, u centru i na istoku zemlje.

– Danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom na zapadu, јugozapadu i јugu zemlje. Sredinom dana i u severnim predelima ponegde kratkotraјna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren severni. Naјviša dnevna temperatura od 13 do 16 stepeni, u Negotinskoј Kraјini do 19 stepeni. Tokom noći ka četvrtku oblačno sa kišom, uz poјačanje intenziteta padavina na јugu i јugoistoku Srbiјe, dok će na visokim planinama kiša preći u sneg, a suvo vreme očekuјe se uglavnom na severu zemlje – navedeno je na sajtu RHMZ-a.

U četvrtak i petak biće oblačno, hladno i kišovito, dok će se suvo vreme zadržati samo na severozapadu Vojvodine.

Najveće količine padavina očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. Kritičan period biće drugi deo dana u četvrtak, noć ka petku, i petak pre podne.

Lokalno se očekuje da tokom 48 sati padne između 80 i 120 mm kiše, što može izazvati izlivanje bujičnih vodotokova i plavljenje nižih terena.

Istovremeno, izdato je i upozorenje za brdsko-planinske predele. U brdsko-planinskim delovima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije očekuju se sneg i formiranje snežnog pokrivača.

Na planinskim visinama, očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine između 25 i 50 centimetara za period od 48 sati.

Građanima se savetuje da preduzmu sve mere opreza, izbegavaju putovanja u planinske predele, a sve nadležne službe su upozorene na mogućnost elementarnih nepogoda.

