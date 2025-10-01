Poreska uprava ima važno obaveštenje za građane: Od danas vam trebaju obrasci REF-G i REF-T

Poreski obveznici će od danas prilikom podnošenja zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje biti obavezni da koriste nove obrasce REF-G i REF-T, saopštila je Poreska uprava.

Zamena obrazaca urađena je na osnovu izmenjenog i dopunjenog Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačke 3, 5 i 7 Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje.

Dosadašnji obrasci, koji su bili u upotrebi do 30. septembra 2025. godine, prestaju da važe, navodi se u saopštenju i dodaje da su obveznici dužni da počev od 1. oktobra zahteve podnose isključivo na novim obrascima.

(Pančevac/Objektiv)