Maja Gojković položila venac na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu

SOLUN – Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković položila je danas venac na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu, gde počiva 7.200 srpskih vojnika stradalih u Prvom svetskom ratu.

Predsednica je podsetila da se ove godine obeležava 107 godina od proboja Solunskog fronta, jednog od najslavnijih događaja u srpskoj istoriji, poručivši da je Zejtinlik simbol istorijskog prijateljstva i zajedničke borbe naših naroda.

„Danas smo ovde da odamo poštovanje srpskim herojima koji su dali svoje živote za slobodu, ali i da podsetimo na to koliko je važno negovati kulturu sećanja i prenositi je budućim generacijama“, kazala je Gojkovićeva.

Predsednica Gojković je sa saradnicima posetila i večnu kuću čuvara srpskog vojničkog groblja Đorđa Mihailovića, Kosturnicu i Otadžbinsku kuću gde se tom prilikom upisala u spomen knjigu.

(Pančevac)