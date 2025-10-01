Važno obaveštenje PIO fonda : Evo koje promene važe u naredna dva meseca

U naredna dva meseca, RF PIO će blagovremeno obavestiti javnost kada će se otpočeti sa izdavanjem uverenja sa podacima registrovanim posle 30. septembra 2025. godine.

Fond PIO obavestio je da će zbog uvođenja planiranih tehničko-tehnoloških promena u radu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO) počev od 1.oktobra 2025. godine RF PIO izdavati uverenja sa podacima (prijave na penzijsko i invalidsko osiguranje, o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade odnosno osnovici osiguranja, visini uplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i visini i plaćenih ugovorenih naknada) registrovanim u službenim evidencijama zaključno sa 30. septembra 2025. godine.

To se odnosi i na elektronske servise koje pruža RF PIO u ovu svrhu.

U naredna dva meseca, RF PIO će blagovremeno obavestiti javnost kada će se otpočeti sa izdavanjem uverenja sa podacima registrovanim posle 30. septembra 2025. godine.

Za sve prijave na penzijsko i invalidsko osiguranje, koje su registrovane u periodu posle 30. septembra 2025 godine pa do otpočinjanja izdavanja uverenja od strane RF PIO sa podacima registrovanim posle 30. septembra 2025. godine, Fond PIO će izdavati uverenja na osnovu podataka iz službenih evidencija Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja Fond PIO će počev od 1. oktobra 2025. godine donositi na osnovu podataka registrovanih u službenim evidencijama zaključno sa 30. septembrom 2025.godine. Naknadno će se doneti nova rešenja, ukoliko to bude bilo osnovano, sa podacima registrovanim u službenim evidencijama posle 30. septembra 2025. godine.

(Pančevac)