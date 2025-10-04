Vojlovica: Obeležen Kirvaj, slava slovačke i mađarske crkve

U Vojlovici je i ove godine obeležena slava slovačke i mađarske crkve – Kirvaj. Dvodnevna proslava u organizaciji Mesne zajednice Vojlovica protekla je uz mnoštvo sadržaja za sve građane, kao i raznovrstan muzički program.

Slava Slovačke i Mađarske crkve u Vojlovici, Kirvaj, i ove godine je, po tradiciji, obeležena uz bogat i raznovrstan dvodnevni program. U nedelju u jutarnjim časovima održano je bogosluženje na mađarskom jeziku u Reformatskoj hrišćanskoj crkvi i tom prilikom svečano su otkrivene dve spomen-ploče.

Bogosluženje je održano i u Slovačkoj evangelističkoj crkvi. Večernji sati vojlovačke slave bili su rezervisani za koncerte lokalnih muzičara i zvezda domaće scene. Ovog puta u središtu pažnje našao se Nemanja Nikolić. Popularni pevač istakao je da su Pančevci odlična publika.

Pored toga, organizovan je i zabavni program –građani, koji su pristigli u velikom broju, mogli su da uživaju u bazaru i luna-parku za najmlađe.

Ovogodišnja proslava upotpunjena je i gulašijadom i promocijom udruženja grada Pančeva. To je bila odlična prilika da se posetiocima predstave tradicija i kultura naroda sa naših prostora, što je jedan od vodećih ciljeva slave Kirvaj, ističu organizatori.

KIRVAJ U VOJLOVICI Od 27. do 29. septembra program koji slavi tradiciju i kulturu Slovaka, Mađara i Srba