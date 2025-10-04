Dom zdravlja Opovo: Izolovani pojedinačni slučajevi šuge

Dom zdravlja Opovo saopštio je da je 29. septembra, na inicijativu Opštinske uprave Opovo, organizovan sastanak, povodom pojedinačnih i izolovanih slučajeva šuge (DG. Scabies) u 4. razredu Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Sefkerinu i Predškolskoj ustanovi u Sefkerinu.

„U okviru Službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece Doma zdravlja Opovo, potvrđeno je oboljenje šuga kod troje dece školskog uzrasta (4. razred) i kod troje dece u predškolskoj ustanovi, i to kod jednog deteta starosti tri godine, jednog deteta starosti četiri godine i jednog deteta starosti pet godina. Sva navedena deca su pregledana, ordinirana je odgovarajuća terapija i date su preporuke za preventivne mere za članove domaćinstva kao i za higijenu životnog prostora porodica obolelih (način pranja posteljine, odeće i predmeta).

Dom zdravlja Opovo je dana 24.09.2025. godine konsultovao epidemiologa Zavoda za javno zdravlje Pančevo i, po preporuci, nastavljene su preventivne mere zaštite, koje se već i primenjuju. U saradnji sa Osnovnom školom „Dositej Obradović“ i Predškolskom ustanovom „Bambi“ Opovo, sprovedene su sve preventivne mere u objektu predškolske i osnovnoškolske ustanove u Sefkerinu.

Pozivaju se roditelji, koji uoče promene kod svoje dece, da se jave Službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, ordinirajućem pedijatru svog deteta“, saopštio je Dom zdravlja Opovo.

