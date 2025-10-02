Vršac: JKP „Drugi oktobar“ proslavlja 61 godinu postojanja
Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ Vršac danas obeležava svoj 61. rođendan. Osnovano 1964. godine, preduzeće više od šest decenija pruža pouzdane komunalne usluge građanima Vršca i okoline. Tokom svog postojanja, „Drugi oktobar“ je izrastao u jedan od najvažnijih oslonaca svakodnevnog života u gradu – od snabdevanja vodom, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda, gasovoda, održavanja javnih površina, upravljanja grobljem, pijacom i parking servisom, do brige o čistoći i očuvanju životne sredine.
„Svim zaposlenima čestitamo praznik uz zahvalnost za posvećenost, trud i profesionalizam. Vaša energija i znanje čine „Drugi oktobar“ snažnim i pouzdanim partnerom svim sugrađanima. Posebno se čestita koleginicama i kolegama koji ove godine obeležavaju 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina rada u našem preduzeću. Njihova odanost i iskustvo predstavljaju temelj trajnih uspeha „Drugog oktobra“, navode u JKP „Drugi oktobar“, koji je uputio čestitke i svojim sugrađanima.
U SLUŽBI GRAĐANA!
(Pančevac)