Vršac: JKP „Drugi oktobar“ proslavlja 61 godinu postojanja

Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ Vršac danas obeležava svoj 61. rođendan. Osnovano 1964. godine, preduzeće više od šest decenija pruža pouzdane komunalne usluge građanima Vršca i okoline. Tokom svog postojanja, „Drugi oktobar“ je izrastao u jedan od najvažnijih oslonaca svakodnevnog života u gradu – od snabdevanja vodom, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda, gasovoda, održavanja javnih površina, upravljanja grobljem, pijacom i parking servisom, do brige o čistoći i očuvanju životne sredine.

„Svim zaposlenima čestitamo praznik uz zahvalnost za posvećenost, trud i profesionalizam. Vaša energija i znanje čine „Drugi oktobar“ snažnim i pouzdanim partnerom svim sugrađanima. Posebno se čestita koleginicama i kolegama koji ove godine obeležavaju 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina rada u našem preduzeću. Njihova odanost i iskustvo predstavljaju temelj trajnih uspeha „Drugog oktobra“, navode u JKP „Drugi oktobar“, koji je uputio čestitke i svojim sugrađanima.

Ovaj jubilej upućujemo i našim sugrađanima – jer je „Drugi oktobar“ u službi grada i njegovih ljudi već više od šest decenija. Hvala na poverenju koje nam svakodnevno ukazujete. Vaša podrška i saradnja naš su najveći motiv da budemo još bolji.

U SLUŽBI GRAĐANA!

(Pančevac)