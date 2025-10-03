Vesti Društvo

Istorijske visine snega u oktobru

U drugoj polovini oktobra i početkom novembra očekujemo pet do sedam stabilnih dana, tokom kojih će temperatura biti iznad 20 stepeni, što možemo podvesti pod dana tzv miholjskog leta

03.10.2025

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) Slobodan Sovilj kaže da je u prethodnih 48 sati palo više od 50 centimetara snega, a da će do kraja dana biti oboren rekord po visini snega na planinama u oktobru.

Prestanak padavina očekuje se sutra popodne, zaključuje Sovilj.

Crveni meteor alarm je iznad većeg dela centralne i južne Srbije upravo zbog obilnih padavina, ističe meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) Slobodan Sovilj u razgovoru za Jutarnji program Radio-televizije Srbije.

„Na ovom području građanima su stigle i SMS poruke. Završetak ovog vanrednog događaja očekuje se sutra, sredinom dana, kada će ciklon konačno napustiti naše područje i izmestiti se dalje na istok“, navodi Sovilj.

Naglašava da će ove godine biti oboreni dosadašnji istorijski maksimumi, kada je reč o visini snega za oktobar.

„Na Kopaoniku je sada palo 44 centimetra, na Zlatiboru i Sjenici oko 29 i 27 centimetara, što jasno ukazuje da ćemo premašiti dosadašnje istorijske maksimume i oboriti rekord“, napominje Sovilj.

Ukazuje da će ovogodišnja zima biti duga i veoma hladna.

„Ipak, u drugoj polovini oktobra i početkom novembra očekujemo periode od po pet do sedam stabilnih dana, tokom kojih će temperatura biti iznad 20 stepeni, što možemo podvesti pod dana takozvanog miholjskog leta“, zaključuje Sovilj u razgovoru za Jutarnji program RTS-a.

(Pančevac/RTS)

