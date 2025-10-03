Ovo je veliki uspeh za Srbiju: Vučić na otvaranju poslednje deonice brze pruge Beograd-Subotica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju poslednje deonice brze pruge Beograd-Subotica.

osle dvonedeljnog testiranja otvara se treća deonica brze pruge Beograd – Subotica, od Novog Sada do Subotice.

“Verujem da je ovo veliki uspeh za Srbiju”, rekao je Vučić u vagonu brzog voza za Suboticu.

Vučić je nedavno najavio otvaranje pruge Beograd – Subotica i evo to se i ostvaruje danas. Kako je ranije naveo, do Subotice će se stizati za sat i 10 minuta.

Projekat izgradnje pruge za velike brzine do 200 kilometara na čas između Novog Sada i Kelebije, obuhvatio je trasu dvokolosečne pruge i stanice sa objektima na pruzi, rekonstrukciju i modernizaciju železničkih čvorova Novi Sad, Vrbas i Subotica, denivelaciju ukrštanja pruge sa drumskim i pešačko-biciklističkim stazama, kao i ugradnju elektrotehničke infrastrukture koja omogućava bezbedno odvijanje saobraćaja projektovanim brzinama i uvođenje evropskog sistema upravljanja.

Položeno je oko 273 kilometara novih koloseka, uključujući dvokolosečnu prugu i stanične koloseke. Na trasi brze pruge Novi Sad – Subotica izgrađeno je 58 novih objekata, pored ostalog, šest mostova ukupne dužine 2.330 metara, pet galerija, 15 podvožnjaka, 27 nadvožnjaka dugih gotovo četiri kilometra.

Pored toga, prvi put u Srbiji izgrađena su i tri ekodukta, svaki dužine od po 46 metara, koji će omogućavati životinjama bezbedan prelazak preko pruge.

(Objektiv)