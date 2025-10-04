Kulturna dešavanja Južni Banat

Dan opštine Kovin: Dođite na manifestaciju „Banatski fruštuk“

08:30

04.10.2025

Podeli vest:

Printscreen/RTVPančevo

Danas će na  na gradskom trgu u Kovinu biti tradicionalno održana manifestacije „Banatski fruštuk“ u organizaciji Aktiva žena Prve Mesne zajednice Kovin. Manifestacija se održava u okviru obeležavanja Dana opštine Kovin.

Aktiv žena Prve mesne zajednice Kovin više od dve decenije za sve svoj sugrađane, ali i posetioce priprema  manifestaciju „Banatski fruštuk“ kojom počinje obeležavanja Dana opštine Kovin. Tako će biti i ovog 4.oktobra na gradskom trgu u Kovinu,  gde će   posetioci moći da probaju i uživaju u tradicinalnoj  banatakoj kuhinji i specijalitetima koji iz nje stižu.

Na  trpezi će se već po prvilu naći štrudla, sitni kolači, domaći suhomesnati proizvodi, ali i različite pite, pogačice, sve što će pripremiti  članice Aktiva.

U Aktivu žena Prve mesne zajednice Kovin pozivaju sve da uveličaju ovaj događaj, ali i uživaju  u tradicinlanim jelima. Manifestacija se održava pod pokriviteljstvom opštine Kovin, a u slučaju kiše  „Banatski fruštuk“ će biti održan na teresi Kulturnog centra u Kovinu, sa početkom u 10 časova .

Tagovi

Banatski ruštuk Dan opštine Kovin Kovin žene

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.