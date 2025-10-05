Dečija nedelja u Vršcu: Bezbedan put za bezbrižno detinjstvo

U okviru obeležavanja Dečije nedelje, Dom omladine Vršac, u saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja Grada Vršca, Upravom saobraćajne policije Republike Srbije, Policijskom upravom Vršac, Auto-školom „Boss“ i Gradom Vršcem, organizuje edukativnu akciju pod nazivom „Bezbedan put za bezbrižno detinjstvo“.

Akcija će biti realizovana u ponedeljak, 6. oktobra 2025. godine, i u sredu, 8. oktobra 2025. godine, sa početkom u 10 časova, u Kongresno-muzičkoj dvorani Centra „Milenijum“.

Cilj programa je edukacija najmlađih učesnika u saobraćaju – dece uzrasta od 6 do 10 godina, odnosno predškolaca i učenika od I do III razreda osnovne škole.

Pod sloganom „Vidim, čujem, oslušnem – i sigurno nastavim“, deca će kroz prezentacije, interaktivne radionice i razgovor sa saobraćajnim policajcima učiti kako da budu bezbedni u saobraćaju.

Ponedeljak, 6. oktobar – predškolci i učenici I razreda

Teme: ko je pešak, pravilno kretanje trotoarom, bezbedno prelazak preko pešačkog prelaza (sa i bez semafora), ponašanje u blizini saobraćaja bez korišćenja mobilnog telefona i slušalica, osnovni saobraćajni znakovi, uloga saobraćajnog policajca i značaj vezivanja pojasa u vozilu.

Sreda, 8. oktobar – učenici II i III razreda

Teme: bezbedna vožnja bicikla i ispravnost bicikla, pravila za decu kao vozače bicikala, uključivanje i zaustavljanje u saobraćaju, pravilno kretanje i skretanje biciklom, ponašanje u raskrsnici kada saobraćaj reguliše policajac, kao i pravila korišćenja električnih trotineta.

Deca će na njima razumljiv i zabavan način usvojiti osnovna saobraćajna pravila, a cilj akcije je da od najranijeg uzrasta razviju svest o bezbednom ponašanju na ulici i u saobraćaju.

