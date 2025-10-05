Dnevni horoskop za 5. oktobar: Evo šta nam zvezde poručuju

Ovan

Posao: Povoljan je dan za razmišljanje o pokretanju nekih novih poslovnih ideja. Posvetite dovoljno pažnje i nekom vidu relaksacije, koja vam je preko potrebna.

Ljubav: Danas bi mogli da ispunite bar jedno od obećanja koje ste dali dragoj osobi u ne tako dalekoj prošlosti.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Bik

Posao: Nemojte da vas danas iznenade potencijalne izmene dogovora, zbog nekih neplaniranih dešavanja.

Ljubav: Potrudite se da na neki posebno lep način, dragoj osobi stavite do znanja koliko vam znači.

Zdravlje: Moguća glavobolja.

Blizanci

Posao: Drugog dana vikenda nema potpunog odmora za većinu Blizanaca. Pronađite ipak neki trenutak da se posvetite odmoru.

Ljubav: Budite otvorenog srca i uma kada je ljubav u pitanju, bez obzira da li želite da postojeće partnerske odnose unapredite, ili je u pitanju pokretanje nove ljubavne priče.

Zdravlje: Pad imuniteta.

Rak

Posao: Pokušajte danas da se maksimalno odmorite, a razmišljanja vezana za posao stavite u drugi plan.

Ljubav: Nekoliko finih i pozitivnih reakcija možete danas očekivati od osobe koja vam se veoma dopada.

Zdravlje: Prijala bi vam šetnja, fizička aktivnost.

Lav

Posao: Budite mudri i nemojte preceniti svoje mogućnosti, par sitnijih poslovnih koraka može biti bolja satisfakcija, nego jedan veliki.

Ljubav: Ne bi bilo loše da se tokom ovog dana pozabavite nekim vašim ličnim stavovima po pitanju ljubavi.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Devica

Posao: Ne treba podsećati Device, da proanaliziraju detalje iz prethodne radne sedmice, i izvuku pouke za naredni period.

Ljubav: Ništa bitno novo nije realno očekivati u sferi vašeg ljubavnog života. Zadovoljni uživajte, oni drugi sačekajte bolji period za veće akcije.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vaga

Posao: Vage bi trebalo da se u potpunosti posvete uživanju u odmoru, ili nekom omiljenom hobiju.

Ljubav: Očekuju vas povoljne prilike za nova poznanstva i uživanje u koketiranju i flertu u prijatnom društvu.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Škorpija

Posao: Iako su svi najvažniji detalja za nove radne obaveze pod vašom kontrolom, nemojte se opterećivati dodatnim planovima, posvetite se malo i sebi.

Ljubav: Ne bi bilo loše da se tokom ovog dana pozabavite nekim vašim ličnim stavovima po pitanju ljubavi.

Zdravlje: Manje mentalnih, a više fizičkih aktivnosti bi vam baš prijalo.

Strelac

Posao: Ništa konkretno što se tiče poslovnih aktivnosti, ali je odličan dan za bavljenje nekom fizičkom aktivnošću, ili po mogućstvu odlazak na izlet ili kraće putovanje.

Ljubav: Povoljna je prilika za bar jedno novo poznanstvo i finu komunikaciju na vašem ljubavnom putu. A može vam se javiti i bivša ljubav.

Zdravlje: Moguća glavobolja.

Jarac

Posao: Povoljne su okolnosti za postizanje pozitivnih dogovora sa potencijalnim novim poslovnim saradnicima.

Ljubav: Nekoliko finih i pozitivnih reakcija, možete danas očekivati od drage osobe. Uzvratite istom merom niko vas ne sprečava.

Zdravlje: Sasvim solidno.

Vodolija

Posao: Nekoliko pozitivnih kontakata i dogovora po pitanju realizacije nekih budućih planova očekuje Vodolije tokom ovog dana.

Ljubav: Nije isključeno da vas iz poslovnog okruženja neko iznenadi pozivom na druženje.

Zdravlje: Osetljivost urinarnog trakta.

Ribe

Posao: Valjalo bi tokom ovog dana da na posao bukvalno zaboravite i posvetite se odmoru i opuštanju.

Ljubav: Moguće da dobijete poziv od stare simpatije, koju nećete tako lako moći da odbijete.

Zdravlje: Odlično.

(astroputnik)