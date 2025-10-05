Dnevni horoskop za 5. oktobar: Evo šta nam zvezde poručuju

Plandište: Novi kamion za odvoženje otpada
Ovan
Posao: Povoljan je dan za razmišljanje o pokretanju nekih novih poslovnih ideja. Posvetite dovoljno pažnje i nekom vidu relaksacije, koja vam je preko potrebna.
Ljubav: Danas bi mogli da ispunite bar jedno od obećanja koje ste dali dragoj osobi u ne tako dalekoj prošlosti.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Bik
Posao: Nemojte da vas danas iznenade potencijalne izmene dogovora, zbog nekih neplaniranih dešavanja.
Ljubav: Potrudite se da na neki posebno lep način, dragoj osobi stavite do znanja koliko vam znači.
Zdravlje: Moguća glavobolja.
Blizanci
Posao: Drugog dana vikenda nema potpunog odmora za većinu Blizanaca. Pronađite ipak neki trenutak da se posvetite odmoru.
Ljubav: Budite otvorenog srca i uma kada je ljubav u pitanju, bez obzira da li želite da postojeće partnerske odnose unapredite, ili je u pitanju pokretanje nove ljubavne priče.
Zdravlje: Pad imuniteta.
Rak
Posao: Pokušajte danas da se maksimalno odmorite, a razmišljanja vezana za posao stavite u drugi plan.
Ljubav: Nekoliko finih i pozitivnih reakcija možete danas očekivati od osobe koja vam se veoma dopada.
Zdravlje: Prijala bi vam šetnja, fizička aktivnost.
Lav
Posao: Budite mudri i nemojte preceniti svoje mogućnosti, par sitnijih poslovnih koraka može biti bolja satisfakcija, nego jedan veliki.
Ljubav: Ne bi bilo loše da se tokom ovog dana pozabavite nekim vašim ličnim stavovima po pitanju ljubavi.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Devica
Posao: Ne treba podsećati Device, da proanaliziraju detalje iz prethodne radne sedmice, i izvuku pouke za naredni period.
Ljubav: Ništa bitno novo nije realno očekivati u sferi vašeg ljubavnog života. Zadovoljni uživajte, oni drugi sačekajte bolji period za veće akcije.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Vaga
Posao: Vage bi trebalo da se u potpunosti posvete uživanju u odmoru, ili nekom omiljenom hobiju.
Ljubav: Očekuju vas povoljne prilike za nova poznanstva i uživanje u koketiranju i flertu u prijatnom društvu.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Škorpija
Posao: Iako su svi najvažniji detalja za nove radne obaveze pod vašom kontrolom, nemojte se opterećivati dodatnim planovima, posvetite se malo i sebi.
Ljubav: Ne bi bilo loše da se tokom ovog dana pozabavite nekim vašim ličnim stavovima po pitanju ljubavi.
Zdravlje: Manje mentalnih, a više fizičkih aktivnosti bi vam baš prijalo.
Strelac
Posao: Ništa konkretno što se tiče poslovnih aktivnosti, ali je odličan dan za bavljenje nekom fizičkom aktivnošću, ili po mogućstvu odlazak na izlet ili kraće putovanje.
Ljubav: Povoljna je prilika za bar jedno novo poznanstvo i finu komunikaciju na vašem ljubavnom putu. A može vam se javiti i bivša ljubav.
Zdravlje: Moguća glavobolja.
Jarac
Posao: Povoljne su okolnosti za postizanje pozitivnih dogovora sa potencijalnim novim poslovnim saradnicima.
Ljubav: Nekoliko finih i pozitivnih reakcija, možete danas očekivati od drage osobe. Uzvratite istom merom niko vas ne sprečava.
Zdravlje: Sasvim solidno.
Vodolija
Posao: Nekoliko pozitivnih kontakata i dogovora po pitanju realizacije nekih budućih planova očekuje Vodolije tokom ovog dana.
Ljubav: Nije isključeno da vas iz poslovnog okruženja neko iznenadi pozivom na druženje.
Zdravlje: Osetljivost urinarnog trakta.
Ribe
Posao: Valjalo bi tokom ovog dana da na posao bukvalno zaboravite i posvetite se odmoru i opuštanju.
Ljubav: Moguće da dobijete poziv od stare simpatije, koju nećete tako lako moći da odbijete.
Zdravlje: Odlično.