Kovin: Održana manifestacija „Banatski fruštuk“

U sklopu obeležavanja Dana Opštine Kovin u centru ovog mesta organizovane su tradicionalne manifestacije. Jedna od njih je “Banatski fruštuk” koji se održava po 16. put, a druga je bila sportskog karaktera. Trke koje su organizovane ovim povodom upotpunile su proslavu Dana Opštine Kovin, 4. oktobar, dan oslobođenja ove opštine u II svetskom ratu.

Dan Opštine Kovin bio je povod i ovog 4.oktobra da se održe tradicionalne manifestacije u samom centru ovog južnobanatskog mesta. Banatski fruštuk već tradicionalno 16.put upriličen je kako bismo se na najlepši način prisetili kako su naši preci doručkovali u njivi. Organizator su Aktiv žena Prve Mesne zajednice, uz podršku ove mesne zajednice, Opštine Kovin i Tusrističke zajednice Kovin.

Predškolska ustanova “Naša radost” iz Kovina takođe je deo ove manifestacije. Mališanima iz ove obrazovne ustanove nije nimalo teško palo da zajedno sa svojim vaspitačicama umese nešto slano, ali i slatko.

Gošće iz Smedereva dali su svoj doprinos manifestaciji spremivši tradicionalna jela naših predaka.

Predsednik Mesne zajednice s ponosom je istakao značaj ove manifestacije i učešće udruženja žena u njoj.

Turistčka organizacija Opštine Kovin pomogla je u organizaciji manifestacije.

Na današnji dan je i Dobrovoljno vatrogasno društvo Opštine Kovin proslavilo 150 godina postojanja pokaznim vežbama i svečanom sednicom.

(RTVPančevo)