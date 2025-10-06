Vršac: Nedelja mentalnog zdravlja od 6. do 10. oktobra

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ”Dr Slavoljub Bakalović” Vršac, sa svojim Centrom za mentalno zdravlje, od 6. do 10. oktobra, obeležiće Nedelju mentalnog zdravlja.

Nedelja mentalnog zdravlja biće obeležena raznovrsnim programom aktivnosti kroz promociju radova korisnika i prodajne izložbe odseka za radnu terapiju, Centra za mentalno zdravlje, potom tribina, predavanja i radionica, sa ciljem da se skrene pažnja svima na važnost prevencije, pravovremene dijagnostike i lečenja mentalnih bolesti, sa akcentom na mlade i decu.

(Pančeva)