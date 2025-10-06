Južni Banat

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kovin obeležilo Dan opštine Kovin

15:00

06.10.2025

Foto: DVD Kovin

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kovin je 4.oktobra 2025.godine, u okviru obeležavanja Dana opštine Kovin, podsetilo sugrađane i sve ostale na veliki jubilej, 150 godina od osnivanja.

Od davne 1875. godine pa sve do danas, generacije članova DVD Kovin, su nesebično služili zajednici, štitili živote i imovinu, negovali tradiciju i prenosili znanje na najmlađe.

Ponosni na sve što su stvorili, unapredili i sve ono što su radili tokom 150 godina postojanja, zahvaljuju svima koji su deo njihove priče, svim članovima, sugrađanima, prijateljima i institucijama koje su ih podržavali.

Tim povodom na Gradskom trgu, u popodnevnim satima su izveli pokazne vežbe u različitim kategorijama i situacija ma. Najbolji su nagrađeni medaljama i peharima.

(Vojvođanski)

Tagovi

Dan Kovina DVD Kovin vatrogasci

