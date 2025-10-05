Hoće li biti Miholjskog leta: Evo šta kaže meteorolog Ivan Ristić

Meteorolog Ivan Ristić kaže da sledi otopljenje od srede 8. oktobra i da će to ujedno biti ulazak u period Miholjskog leta, poznatog i kao Bablje leto.

– U nedelju i ponedeljak stiže novo prolazno naoblačenje sa kišom, ali će biti toplije. Drugog dana vikenda, 5. oktobra, popodne i u toku noći, dolazi novi talas, ali sada sa zapada i severozapada. Više nećemo biti pod uticajem hladnog vazduha iz Rusije i visinskog ciklona, odnosno kapije hladnog vazduha, jer se on vraća na istok i severoistok, a prema nama dolaze talasi vlažnog vazduha sa Atlantika, sa zapada i severozapada Evrope, koji će doneti topliji vazduh – rekao je Ristić za Blic.

Kada temperatura skače na 20 do 25 stepeni

Novo otopljenje počinje od srede – četvrtka, 8-9. oktobra. Ući ćemo polako u Miholjsko ili Bablje leto, i pet do sedam dana bi temperature ponovo mogle da budu oko 20 stepeni, lokalno više, do 25 stepeni.

– Azorski anticiklon će početi da jača, ali će biti uticaja i afričkog. Krenuće ponovo topao vazduh iz Maroka preko Španije i Italije ka nama. Kada se to bude dešavalo biće aktivan i islandski ciklon koji je važan za otopljenje. Smanjiće se količina oblaka i biće sve više sunca uz postepeni porast temperatura – kaže Ristić.

Ističe da će biti toplije u odnosu na 3. oktobar, ali će i dalje biti relativno sveže vreme i povremeno će padati kiša. Temperatura će u ponedeljak i utorak biti između 14 i 18 stepeni, a zatim sledi postepena stabilizacija vremena.

Kada stiže nova tura snega u Srbiju

Nakon što je od četvrtka u Srbiji u planinskim predelima padao sneg, a u nizijskim kiša, juče su padavine prestale. Ipak, padavinama ovde nije kraj, te se već tokom današnjeg dana očekuje nova tura kiše, dok će od ponedeljka sneg ponovo početi da pada na zapadu i jugozapadu.

Kako najavljuje RHMZ, danas će samo na severozapadu Vojvodine ujutru biti suvo uz malu i umerenu oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, pre podne zapadni i severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 9 na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu i severozapadu.

Sutra će u Srbiji i dalje biti hladno. Minimalne temperature kretaće se od -1 do 9 stepeni, dok će maksimalne iznositi od 6 do 18.

U Beogradu će biti nešto toplije nego danas, te se očekuje maksimalna dnevna temperatura od 15 stepeni, a kiša će nastaviti da pada.

RHMZ je izdao i upozorenje na niske temperature i prizemni mraz u jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, a zbog toga je na snazi žuti meteoalarm.

(Pančevac)