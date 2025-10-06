Izmene u redu vožnje za Beograd i Plandište

Pančevo Servisne informacije

10:45

06.10.2025

Foto: Pantransport

Pantrnsport obaveštava javnost da je od 1. oktobra  stupio na snagu novi red vožnje na međumesnim linijama, pa se promene odnose samo na pojedinim polascima na linijama Vršac – Beograd AS – Vršac i Plandište – Beograd AS – Plandište.

Ukida se polazak iz Vršca za Beograd AS u 11:25.

Ukidaju se polasci iz Beograd AS prema Vršcu u 12:30 i u 18:30, dok je istovremeno uveden polazak u 20:30 za Vršac.

Povratak iz Beograda za Pladište radnim danima i subotom obavljaće se u novom terminu u 12.30 umesto u dosadašnjem koji je polazio u 14:30.

Svi ostali dosadašnji polasci iz Vršca i Plandišta obavljaće se neizmenjeno, dok su vremena povratka iz Beograda kod pojedinih polazaka promenjena.

U redu vožnje za gradsko-prigradski saobraćaj nema izmena i obavlja se uobičajeno za period trajanja školske godine.

(Pančevac)

