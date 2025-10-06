Sportska dešavanja Južni Banat

ČETIRI MEDALJE ZA KARATISTE AGROBANATA

06.10.2025

Foto: Karate klub Agrobanat

Veliki međunarodni turnir 21. „Kup prijateljstva“ održan je za vikend  u Novom Sadu. Ove godine kup prijateljstva je po 21 put okupio preko 600 takmičara iz čak 60 klubova iz zemlje i inostranstva, konkurencija u svakoj kategoriji je bila na zavidnom nivou. Mala sala „Spensa“ bila je mala da primi ovako veliki broj učesnika.

Karate klub „AGROBANAT“ na ovom takmičenju predstavljali su Una Majkić i Nađa Babić Nađa u kategoriji ženskih nada,  Mihalj Halas, Branko Mladenovski  i Dušan Ćurčić u kategoriji pionira. Ostvaren je odličan rezultat,osvajanjem 4 medalje (1 – zlatna, 2 – srebrne, 1 – bronzana).

Zlatnu medalju osvojio je kata tim pionira u sastavu  Branko Mladenovski, Dušan Ćurčić i Mihalj Halas.

Srebrne medalje osvojili su Mihalj Halas u kategoriji pionira 2015 godište CB klasa, Branko Mladenovski u kategoriji pionira 2014 godište CB klasa.

Bronzanu medalju osvojili su kata tim nada u sastavu –  Una Majkić, Nađa Babić  i Branko Mladenovski.

Odličan rezultat, kao i odlični nastupi takmičara na ovako jakom međunarodnom turniru, pokazatelj su da se u karate klubu naporno radi i da klub ima značajan takmičarski potencijal u svim uzrasnim kategorijama i da netreba da brine za vrhunske rezultate koji će u budućnosti dolaziti.

Nakon završetka ovog takmičenja, nastavljaju se intenzivne kako klubske tako i reprezentativne pripreme takmičara našeg kluba za predstojeća domaća i međunarodna takmičenja koja očekuju takmičare karate kluba u narednom periodu.

(Pančevac/S.L)

 

