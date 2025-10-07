Vlajkovac: Krov nad glavom za izbegličku porodicu

U izbegličkom naselju u Vlajkovcu danas je još jedna porodica dobila krov nad glavom. Ključevi kuće uručeni su porodici Slobodanke Mađarac, izbeglica iz Hrvatske, u prisustvu Olivere Nikolić iz Odeljenja za imovinsko-pravne poslove Komesarijata za izbeglice i migracije, i Slaviše Maksimovića, člana Gradskog veća Grada Vršca.

Grad Vršac godinama unazad sistematski radi na stambenom zbrinjavanju i ekonomskom osnaživanju izbegličkih i raseljenih porodica. U okviru Regionalnog stambenog programa, 2019. godine završena je izgradnja stambene zgrade u Užičkoj ulici sa 20 stanova za trajno rešavanje stambenih potreba najugroženijih izbegličkih porodica, koje su tada useljene.

Tokom 2022. godine, u okviru istog programa, useljeno je još 40 porodica u stambenu jedinicu sa 40 stanova u Užičkoj ulici. Sredstva za izgradnju obezbedio je Komesarijat za izbeglice i migracije u saradnji sa donatorima. Jedan od prvih objekata namenjenih izbegličkoj populaciji bila je zgrada u ulici Paje Jovanovića, u kojoj danas živi 10 porodica.

Član Gradskog veća Slaviša Maksimović istakao je da Grad Vršac aktivno učestvuje u regionalnim stambenim projektima Komesarijata za izbeglice i migracije, posebno u programima otkupa seoskih kuća sa okućnicama.

„Do sada je, kroz ove programe, otkupljeno 60 seoskih kuća sa okućnicama i zbrinuto 60 izbegličkih porodica. Putem javnih konkursa, u saradnji sa Komesarijatom i Gradom, obezbeđeni su i paketi građevinskog materijala, od kojih su korist imale 34 porodice,“ rekao je Maksimović i zahvalio se Komesarijatu na kontinuiranoj podršci.

Potrebe ove kategorije stanovništva i dalje postoje, ali se na njihovom rešavanju radi kontinuirano. U toku su aktivnosti na pokretanju sličnog donatorskog programa namenjenog interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije.

(Grad Vršac)