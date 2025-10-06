E, tako se igra: Ubedljiva pobeda OFK Vršca

Fudbaleri OFK Vršca ostvarili su pobedu na domaćem terenu u 12. rundi Prve Lige Srbije protiv ekipe Ušća (4:1).

Domaći su poveli u ranoj fazi utakmice, udarcem glavom bio je precizan mladi Popov. Nakon toga usledila je konkretnija igra ekipe Ušća, koja je trajala do kraja prvog poluvremena.

Gol za izjednačenje postigao je Milosavljev u 64. minutu. Vrščani su vrlo brzo pokazali da neće tako lako ispustiti bodove u ovom kolu. U roku od pet minuta bili su precizni Petronijević i Serdar, dok je tačku na kraju stavio Nikola Lainović.

Ekipa Miljana Đurovića u narednom kolu gostuje ekipi Voždovca u Beogradu.

(EVršac/ Jovan Novaković)