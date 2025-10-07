Poreska uprava: Frilenseri, rešenja će vam biti dostavljena poštom

Poreska uprava Republike Srbije utvrdila je rešenjem poresku obavezu fizičkim licima – frilenserima, koji su u od 1. januara do 31. decembra 2020. godine ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, stoji u saopštenju Poreske uprave Republike Srbije.

Rešenja će, u narednim danima, poreskim obveznicima biti dostavljena poštom.

Utvrđene obaveze plaćaju se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa.

Obveznici su dužni da prvu ratu utvrđene obaveze uplate najkasnije do 17. novembra 2025. godine (prvog radnog dana nakon vikenda). Obaveze su utvrđene na osnovu podataka poslovnih banaka o ostvarenim prihodima fizičkih lica.

