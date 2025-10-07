Porazna statistika vozača u Srbiji: Za dan 1.500 prekršaja zbog pojasa i telefona

Za 24 sata na teritoriji Srbije otkriveno je oko 1.500 prekršaja u okviru međunarodne akcije “Fokus na putu”, od čega su dve trećine prekršaja zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa.

Pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije pukovnik Vladan Nikolić dodao je i da je četvrtina prekršaja zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona.

“Ostalih prekršaja je manje, ali to je samo prvi dan. Prošle godine smo imali 14.000 otkrivenih prekršaja, pa videćemo kakvi su rezultati u odnosu na prošlu godinu”, rekao je Nikolić za TV Pink.

Govoreći o akciji ”Fokus na putu”, koja se sprovodi od 6. do 12. oktobra, Nikolić je rekao da je saobraćajna policija Srbije članica Međunarodne organizacije mreže saobraćajnih policija Evrope, a da se akcija se sprovodi u svim zemljama Evrope.

Naveo je da će do 12. oktobra u fokusu saobraćajne policije biti prekršaji koji odvlače pažnju vozača kao što su nepropisno korišćenje telefona, audio i video-uređaja, korišćenje slušalica i vozača i pešaka, korišćenje sigurnosnog pojasa i prevoz dece.

Nikolić je rekao da je u prošloj godini otkriveno oko 5.000 prekršaja zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona.

“Sa razvojem tehnologija i unapređenjem kontrole, očekujemo da taj broj bude veći. Ali naš fokus nije na otkrivanju prekršaja, već na unapređenju bezbednosti saobraćaja i da učesnici u saobraćaju ne čine te prekršaje i da ostanu bezbedni”, rekao je Nikolić.

