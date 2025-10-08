Uskoro vakcinacija protiv sezonskog gripa

Potrebno je da sugrađani koji žele da se vakcinišu jave u svoje ambulante kako bi dobili termin za vakcinaciju i kako bi se izbegle gužve

U Dom zdravlja stigla je određena količina vakcina protiv sezonskog gripa. Potrebno je da sugrađani koji žele da se vakcinišu jave u svoje ambulante kako bi dobili termin za vakcinaciju i kako bi se izbegle gužve, javlja RTV Pančevo.

Kao i prethodne godine, i ove protiv sezonskog gripa davaće se domaća Torlakova trovalentna vakcina. Zavod za javno zdravlje Pančevo krajem prošle nedelje počeo je distribuciju vakcina po domovima zdravlja, a ukupno je za Južnobanatski okrug trebovano preko 14 hiljada doza. Vakcinacija po ambulantama će uskoro početi, ali je važno da sugrađani koji žele da se vakcinišu to prijave kod svog izabranog lekara.

„Trenutno je u Dom zdravlja stigla određena količina vakcina protiv sezonskog gripa. U pitanju je Torlakova trovalentna vakcina za odraslo stanovništvo. Što se tiče dečije populacije, njima ćemo davati četvorovalentnu vakcinu. Obično pravimo spiskove ko želi da primi vakcinu i savetujemo da pacijenti ne dolaze kako se ne bi stvarala gužva i na taj način postojala mogućnost infekcije, istakla je dr Zorica Sokić, direktorka Doma zdravlja.

Neophodno je vakcinu protiv sezonskog gripa primiti već u oktobru, jer je nekoliko nedelja neophodno da se razvije imunitet. Virus gripa u cirkulaciji se najčešće javlja u decembru, a svoju maksimalnu aktivnost ispoljava u februaru ili martu.

