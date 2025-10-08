Južni Banat za normalnu Srbiju 11. oktobra

Centar za društvenu stabilnost najavio je za subotu, 11. oktobar, od 17 časova, skupove pod nazivom „Građani protiv blokada“ u najviše mesta u Srbiji do sada. Skupovi neće biti samo protiv blokada i nasilja, već i za podršku Srbima na KiM. Pristojna Srbija okupiće se i u Pančevu, Kovačici, Kovinu, Opovu i Dolovu te u Vršcu, Beloj Crkvi, Alibunaru i ostalim mestima.

U nedelju 12. oktobra, u srpskoj južnoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, održavaju se veoma bitni, možda i presudni lokalni izbori, na kojima Srbi treba da povrate četiri opštine na severu KiM, kao i vlast u još šest na jugu, gde su većina. Pozivamo sve Srbe, koji žine na KiM, kao i interno raseljene, da izaću na ove izbore od suštinskog značaja i glasaju za Srpsku listu. Zaokružite broj 170!

Ne staje ni borba protiv anarho-liberalnih blokadera, koji su u Srbiji hteli da izazovu „obojenu revoluciju“. Mirnom, porodičnom šetnjom, građani će pokazati šta tiha i pristopjna većina u Srbiji, misli o višemesečnim blokadama fakulteta i saobraćajnica i o društvenoj nestabilnosti koju podstiče radikalna manjina.

Blokade moraju da stanu i da svi u Srbiji ujedinjeno vodimo miran život. Ljudi su protiv anarhije, haosa i mržnje, koje donose blokaderi. Obični ljudi siti su rušenja svih vrednosti.

(Pančevac/ePancevo)