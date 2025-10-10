Opovo: Besplatna izrada zubne proteze, evo koji su uslovi

Dom zdravlja Opovo u saradnji sa lokalnom samoupravom Opovo sagledao potrebe naših najstarijih sugrađana i u vezi sa tim odlučeno je da se radno angažuje zubni tehničar u okviru Stomatološke službe Doma zdravlja Opovo, piše Naše Opovo.

Svi sugrađani koji žive na teritoriji Opštine Opovo, a potrebne su im zubne proteze mogu da se jave stomatologu u Opovu i naprave zajedno plan za izradu protetskog rada, prioritet su osobe starije od 65 godina koji imaju pravo na besplatnu izradu zubne proteze. Korisnici koji nemaju pravo na besplatnu protezu uslugu mogu ostvariti uz učešće za utrošak materijala izrade zubnih nadoknada.

Stomatolog u Domu zdravlja Opovo radi ponedeljak, sredu, četvrtak i petak pre podne, utorkom je posle podne u Domu zdravlja Opovo.

(Naše Opovo)