NIS UPUTIO HITNO OBAVEŠTENJE! Korisnicima platnih kartica stigla važna poruka „PAŽNJA…“

Sankcije koje su jutros u 6 časova stupile na snagu, pokrenule su lavinu pitanja u vezi sa snabdevanjem, plaćanjem i cenama goriva u budućnosti.

Korisnici programa lojalnosti dobili su obaveštenja od NIS-a putem aplikacije „Sa nama na putu“.

Kako je navedeno, kompanija NIS trenutno posluje pod sankcijama. Zbog toga se može desiti da plaćanje pojedinim platnim karticama neće biti moguće.

Ostali načini plaćanja podrzumevaju gotovinu, plaćanje Dina platnom karticiom, kao i plaćanje kroz aplikaciju mobilnog bankarstva, a uz upotrebu IPS koda.

Iz kompanije navode da plaćanje aplikacijom „Drajv Go“ trenutno funkcioniše i da je izmirivanje računa za gorivo moguće obaviti uz odabir IPS načina plaćanja.

NIS se ovom prilikom zahvalio svim korisnicima na poverenju i podršci.

(Pančevac)