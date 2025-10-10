Zdravstveni alarm u Vojvodini: Povećanje oboljenja sličnih gripu među ŠKOLARCIMA I MLADIMA

Broj slučajeva oboljenja sličnih gripu u Vojvodini beleži rast, naročito među decom i mladima, iako virus gripa za sada nije otkriven.

– Na osnovu pokazatelja geografske raširenosti u AP Vojvodini je registrovana incidencija oboljenja sličnih gripu na nivou uobičajenom za vanepidemijski period za grip. U odnosu na prethodnu nedelju, registrovani trendovi stopa incidencije oboljenja sličnih gripu (OSG) i akutnih respiratornih infekcija (ARI) su rastući. Tokom ove nedelje, najviše stope incidencije OSG su registrovane u školskom i u uzrastu od 15 do 29 godina, a za ARI u najmlađem uzrastu kod dece koja imaju do četiri godine – navodi se u poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, za 52. nedelju nadzora u sezoni 2024 / 25. godine.

Tokom ove nedelje, nije dokazana infekcija virusom gripa.

Do sada je na teritoriji AP Vojvodine, testiranjem sumnji na grip iz 1.222 uzorka nazofaringealnih briseva brzim kombinovanim testovima i PCR tehnikom (995 na nivou domova zdravlja i 227 na nivou hospitalnih ustanova), pojedinačne infekcije virusom gripa su potvrđene kod 247 pacijenata: kod 41 (20 A(H1N1), 10 A(H3N2) i 11 tipa B) ambulantno lečene osobe i kod 206 (147 A(H1N1), 13 A(H3N2), 10 tipa A, bez podtipa i 36 tipa B hospitalizovanog pacijenta.

(Dnevnik)